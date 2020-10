TPBank giành giải thưởng thanh toán quốc tế nhờ ứng dụng blockchain

Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) vừa vinh dự nhận được hai giải thưởng quốc tế gồm giải thưởng Chất lượng thanh toán quốc tế xuất sắc (Straight Through Processing Award) từ Ngân hàng Bank of New York Mellon của Mỹ và giải thưởng Đối tác có tầm ảnh hưởng Customer Impact Award do Ripple trao tặng.

Giải thưởng Chất lượng thanh toán quốc tế xuất sắc được Ngân hàng Bank of New York Mellon (BONY) của Mỹ trao tặng cho TPBank với tỷ lệ đạt chuẩn STP (Straight Through Processing) gần 98%. STP là một tiêu chí quan trọng để đánh giá chất lượng thanh toán quốc tế của các ngân hàng trên thế giới với các tiêu chuẩn khắt khe của BONY dựa trên số lượng, tốc độ và sự chuẩn xác về chất lượng thanh toán quốc tế.

Đây là năm thứ 2 liên tiếp TPBank nhận được giải thưởng này. Năm 2019, tỷ lệ điện thanh toán đạt chuẩn STP của TPBank là 97%.

Giải thưởng Chất lượng thanh toán quốc tế xuất sắc được Ngân hàng Bank of New York Mellon - Mỹ trao tặng

Ông Arnon Goldstein – Giám đốc điều hành, Giám đốc Dịch vụ Ngân quỹ khu vực Châu Á Thái Bình Dương, BONY đã gửi lời chúc mừng tới TPBank và cho biết: “Giải thưởng này công nhận hiệu suất định dạng thanh toán xuất sắc của TPBank trong năm nay”.

Cùng thời điểm, Ripple – một công ty công nghệ tại Mỹ nổi tiếng với mạng lưới giao thức thanh toán RippleNet cũng trao tặng giải thưởng “Đối tác có tầm ảnh hưởng” tại lễ trao giải “Đột phá trong công nghệ Blockchain” - Blockchain Innovation Awards thường niên 2020 cho TPBank. Giải thưởng ghi nhận thành công của TPBank trong hoạt động chuyển tiền quốc tế nhanh chóng và chính xác cho khách hàng thông qua mạng lưới RippleNet dựa trên nền tảng công nghệ Blockchain hiện đại.

Theo đánh giá từ Ripple, hoạt động chuyển tiền quốc tế của TPBank đã mang tới cho khách hàng một trải nghiệm tuyệt vời với tốc độ chuyển tiền nhanh, chính xác. TPBank vinh dự là ngân hàng đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam nhận được giải thưởng này.

Năm 2019, TPBank là ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam ứng dụng thành công chuyển tiền quốc tế qua công nghệ blockchain giúp các giao dịch chuyển tiền được thực hiện nhanh chóng hơn, trạng thái giao dịch được cập nhật ngay lập tức đến tất cả các bên, đảm bảo tính toàn vẹn, minh bạch và các lệnh chuyển tiền được thực hiện ngay, không gặp lỗi với chi phí thấp.

Sau một năm triển khai, TPBank ghi nhận hàng trăm nghìn lượt giao dịch chuyển tiền quốc tế với tổng giá trị giao dịch lên đến hàng trăm triệu USD. Không chỉ áp dụng với thị trường Nhật Bản, hiện tại TPBank cũng đang tiếp tục mở rộng dịch vụ này tại các nước khác như Malaysia, Hàn Quốc…

Với định hướng tiên phong về ngân hàng số, thời gian qua, TPBank đã thường xuyên nâng cấp, ứng dụng các công nghệ hiện đại, tiên tiến nhất vào các hoạt động thanh toán, chuyển tiền quốc tế nhằm mang lại sự cải thiện về chất lượng, thời gian, độ chính xác đồng thời giảm thiểu tối đa rủi ro, góp phần mở rộng quy mô và mạng lưới ngân hàng trên toàn cầu.

Có thể nói, hai giải thưởng quốc tế này là sự ghi nhận những nỗ lực không ngừng của TPBank trong các hoạt động thanh toán, chuyển tiền quốc tế nói chung cũng như khẳng định uy tín, góp phần nâng tầm vị thế của TPBank trên thị trường tài chính trong nước và quốc tế.