TPBank giành 2 giải thưởng quốc tế danh giá về ngân hàng số

(VTC News) -

Đây là năm thứ hai liên tiếp TPBank giành được danh hiệu “Ngân hàng số xuất sắc nhất Việt Nam” (Best Digital Bank) trong các cuộc bình chọn giải thưởng của The Asian Banker - Tạp chí uy tín hàng đầu trong lĩnh vực tài chính ngân hàng tại châu Á. Điều đó đã khẳng định uy tín và thành công của nhà băng tím trong việc phát triển một hệ sinh thái ngân hàng số đồng bộ, thân thiện và thỏa mãn mọi nhu cầu của khách hàng.

Theo đánh giá của The Asian Banker, tầm nhìn dài hạn và chiến lược phát triển ngân hàng số của TPBank giúp ngân hàng sở hữu cơ sở hạ tầng công nghệ và lưu trữ dữ liệu có tính cạnh tranh cao, tạo ra hiệu suất cao trong hoạt động tài chính và mang lại sự hài lòng cho khách hàng. Bên cạnh đó, ngân hàng sở hữu một hệ sinh thái số hoàn toàn ghi điểm với hàng loạt các ứng dụng, công nghệ được đánh giá cao, kể cả với khách hàng hay các hoạt động nội bộ bên trong ngân hàng.

Hai giải thưởng ghi nhận những nỗ lực của TPBank trên con đường trở thành Ngân hàng số hàng đầu

“TPBank đã cho thấy những bước tiến đáng kể trong hành trình ngân hàng kỹ thuật số vào năm 2020, đặc biệt trong việc đầu tư vào các giải pháp kỹ thuật số chiến lược và sáng tạo như chuyển đổi hệ thống của mình thành một nền tảng kỹ thuật số đa kênh với tốc độ và khả năng mở rộng trong tương lai,” Ông Mobasher Kazmi – Giám đốc nghiên cứu The Asian Banker, bình luận về thành công của TPBank.

Đại diện của The Asian Banker cũng đề cập đến số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng số của TPBank tăng gấp đôi trong năm 2020 như là một minh chứng về thành công của ngân hàng này trong quá trình thu hút khách hàng dựa trên nền tảng số.

Ông Nguyễn Hưng, Tổng Giám đốc TPBank, chia sẻ: “Lựa chọn đầu tư vào công nghệ với vị thế của ngân hàng tiên phong luôn khiến chúng tôi phải đối mặt với thách thức. Bằng sự tỉnh táo với những định hướng rõ ràng trong cuộc chơi công nghệ, chúng tôi đã đạt được những thành công lớn. Và hai giải thưởng của The Asian Banker đã ghi nhận tất cả những nỗ lực đó của chúng tôi.”

Đại diện TPBank nhận 2 giải thưởng xuất sắc về ngân hàng số.

Sức hút từ dịch vụ ngân hàng số TPBank có được từ sự ổn định và mượt mà của nền tảng công nghệ tiên tiến và việc liên tục cập nhật, sáng tạo hàng loạt những tính năng mới nhằm gia tăng lợi ích cho người dùng. Trong đó, có thể kể đến tính năng định danh khách hàng điện tử - eKYC trên app TPBank, các tính năng Smart Search và Voice Search… Không ngừng sáng tạo trải nghiệm giao dịch đa điểm chạm lấy khách hàng làm trung tâm, và hướng tới mô hình tổ chức quản trị bằng dữ liệu (data-driven organisation), hệ thống hơn 300 điểm giao dịch tự động LiveBank với khả năng cung cấp gần như toàn bộ các dịch vụ ngân hàng hoàn toàn tự động 24/7… là những điểm nổi bật trong chiến lược ngân hàng số của TPBank.

Sự thành công của TPBank trong việc đưa các sản phẩm ngân hàng số đến với khách hàng còn được hỗ trợ bởi một trình được tỷ lệ tự động hóa rất cao ở các khâu vận hành nội bộ. Giải thưởng “Ngân hàng tự động hóa quy trình tốt nhất” (The Best Process Automation Implementation in Vietnam) đã khẳng định TPBank là một ngân hàng số toàn diện, với quá trình chuyển đổi số được thực hiện triệt để từ trong ra ngoài.

Chính nhờ ứng dụng công nghệ tự động hóa ở các quy trình, TPBank đã duy trì đà tăng trưởng bình quân mỗi năm 30 - 40%, song lượng nhân sự các năm chỉ tăng 4 – 5%. Các lao động giản đơn đã được thay thế hoàn toàn bằng công nghệ.

Bí quyết để TPBank có thể đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số, tự động hóa các quy trình nội bộ chính là xây dựng một đội ngũ nhân sự hùng hậu trong lĩnh vực công nghệ thông tin, và làm chủ các công nghệ tiên tiến trên thế giới. Không giống như những ngân hàng khác, ở TPBank, nơi bận rộn và khẩn trương nhất không phải là các chi nhánh hay điểm giao dịch. “Đại công trường” của TPBank nằm ở Khối Công nghệ thông tin với đội ngũ nhân sự hùng hậu hàng trăm người, không thua kém những công ty công nghệ đích thực. Đó là chưa kể hàng trăm kỹ sư IT của các đơn vị đối tác luôn túc trực tại TPBank. Đây chính là điểm khác biệt của TPBank, một ngân hàng công nghệ đúng nghĩa.

Hiện tại đội ngũ kỹ sư của TPBank đã đưa vào hoạt động 130 robot và có khả năng tạo ra trung bình 5 robot mỗi tuần để triển khai trong các quy trình vận hành nội bộ nhằm thay thế nhân viên thực hiện những công việc có tính chất lặp đi lặp lại. Trong năm 2021, ngân hàng sẽ tiếp tục triển khai 145 robot mới với akaBot, dự kiến có khoảng 20 robot áp dụng AI. Với số lượng robot tăng gấp đôi năm ngoái, cùng việc nâng cấp các robot cũ, TPBank kỳ vọng năng suất lao động chung của toàn hàng với các nghiệp vụ dùng robot sẽ tăng ít nhất 20-30%, tiết kiệm được hàng trăm nhân sự.