TP.HCM: Vì sao học sinh ở xã đảo Thạnh An chưa thể đến trường như dự kiến?

Ngày 10/10, ông Nguyễn Văn Hồng, Chủ tịch UBND huyện Cần Giờ cho biết, học sinh xã đảo Thạnh An có thể được đến trường nhưng lùi lại 1, 2 ngày so với mốc thời gian dự kiến ngày 11/10. Do dạy học trực tiếp trở lại là việc quan trọng nên huyện phải chờ ý kiến chấp thuận từ UBND TP.HCM.

Hiệu trưởng hai Trường Tiểu học Thạnh An và THCS -THPT Thạnh An cho hay, các phương án cho học sinh đi học trực tiếp đều đã được chuẩn bị sẵn sàng từ nhiều ngày trước. Trường hợp học sinh chưa thể đến lớp vào ngày 11/10, trường vẫn triển khai dạy học trực tuyến bình thường.

Trường Tiểu học Thạnh An và THCS - THPT Thạnh An được đề xuất tổ chức dạy học trực tiếp từ ngày 4/10. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra, Sở GD&ĐT TP.HCM đề nghị hai cơ sở này bổ sung một số yếu tố đảm bảo an toàn cho học sinh nên thời gian dự kiến lùi lại tới ngày 11/10.

Học sinh Trường Tiểu học Thạnh An được xét nghiệm COVID-19 để chuẩn bị cho việc đến trường trở lại.

Trước đó, ngày 7/10, Sở GD&ĐT TP.HCM đã đồng ý với phương án tổ chức dạy học trực tiếp tại xã đảo Thạnh An của UBND huyện Cần Giờ và có tờ trình gửi UBND TP.HCM cho ý kiến về việc tổ chức dạy học tập trung ở 2 trường này.

Cụ thể, Cần Giờ chỉ tổ chức học trực tiếp cho học sinh khối 1, 2, 6, 9, 12 với tổng số 242 em và 60 giáo viên. Số học sinh, giáo viên này được xét nghiệm COVID-19, đảm bảo 100% có kết quả âm tính mới được đến trường.

Theo ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM, hiện thành phố có hơn 1.500 cơ sở giáo dục đang được trưng dụng. 10% số cơ sở được trả lại cho ngành giáo dục để khử khuẩn, phục hồi, dạy trở lại.

Dự kiến giữa tháng 11 sẽ hoàn tất việc chuyển giao và ngành giáo dục có khoảng một tháng để sửa chữa, khắc phục, chuẩn bị cơ sở. Đầu tháng 1/2022, dự kiến học sinh TP.HCM có thể đồng loạt trở lại trường.

Từ ngày 1/10, theo chỉ thị của UBND TP.HCM, các hoạt động giáo dục được thực hiện theo hình thức trực tuyến, qua truyền hình; từng bước củng cố điều kiện để kết hợp dạy trực tiếp. Hiện, hơn 1,3 triệu học sinh phổ thông tại thành phố đang học trực tuyến, hơn 340.000 trẻ mầm non chưa đến trường.

Theo thống kê của Sở GD&ĐT TP.HCM, khoảng 100.000 học sinh của thành phố mắc kẹt ở các tỉnh, thành khi về quê nghỉ hè hay được cha mẹ gửi về quê tránh dịch COVID-19. Trong đó, có khoảng 6.000 em được đăng ký học tạm ở quê.