TP.HCM: Va chạm với container, 3 bà cháu thương vong

(VTC News) -

Cuối giờ chiều ngày 23/3, bà L.T.H.C. (52 tuổi) điều khiển xe đạp điện chở một bé trai và bé gái (cùng 6 tuổi) từ trường mẫu giáo về nhà. Khi tới vòng xoay Mỹ Thủy (phường Thạnh Mỹ Lợi, TP Thủ Đức), xe đạp điện va chạm với xe container mang biển kiểm soát 51D-127.72 đang chạy trên đường Đồng Văn Cống hướng từ Mai Chí Thọ và cảng Cát Lái.

Bà C. té ngã, bị xe cán qua chân còn bé gái không may bị cuốn vào gầm, tử vong tại chỗ, bà C. cũng bị cán qua chân. Bé trai may mắn chỉ bị thương nhẹ.

Lực lượng chức năng kiểm tra hiện trường tai nạn khiến 3 bà cháu thương vong.

Theo người dân tại hiện trường, thời điểm xảy ra vụ việc xe đạp của bà C. đi phía trước, xe container đi từ phía sau va chạm tới.

Được biết bé trai là con của bà C, bé gái tử vong là cháu ngoại.