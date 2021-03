TP.HCM truy tìm người đàn ông Trung Quốc trốn cách ly từng nhập cảnh trái phép

(VTC News) -

Ngày 17/3, Công an huyện Củ Chi (TP.HCM) cho biết, đơn vị vừa phát đi thông báo gửi công an 21 quận, huyện và Công an TP Thủ Đức đề nghị phối hợp truy tìm một người đàn ông Trung Quốc tên Yang Gui Bin (35 tuổi) bỏ trốn khỏi khu cách ly của Bệnh viện dã chiến Củ Chi.

Theo Công an huyện Củ Chi, Yang Gui Bin cùng một số người quốc tịch Trung Quốc khác bị Công an quận 1 phát hiện nhập cảnh trái phép vào Việt Nam cách đây không lâu.

Thông báo của Công an huyện Củ Chi truy tìm Yang Gui Bin bỏ trốn khỏi khu cách ly của Bệnh viện dã chiến Củ Chi.

Sau đó, Công an quận 1 phối hợp cùng các cơ quan y tế xét nghiệm COVID-19 đối với những người nhập cảnh trái phép và đưa vào cách ly tập trung tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi.

Yang Gui Bin đã xét nghiệm COVID-19 lần 1 hôm 6/3 và lần 2 hôm 11/3 đều có kết quả âm tính. Tuy nhiên, rạng sáng 15/3, Yang Gui Bin bỏ trốn khỏi nơi cách ly, đến nay chưa rõ tung tích.

Công an huyện Củ Chi đề nghị các đơn vị nếu phát hiện thì bắt giữ Yang Gui Bin, liên hệ cơ quan y tế địa phương để đưa đi cách ly theo quy định và báo về Công an huyện Củ Chi theo các số điện thoại 0283.892.0272, 0283.892.0327 và 0283.892.0273.