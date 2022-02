TP.HCM: Truy tìm giám đốc công ty bất động sản bị tố lừa đảo cả chục tỷ đồng

(VTC News) -

Ngày 15/2, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết, đơn vị vừa có văn bản gửi các đơn vị chức năng Bộ Công an, công an các quận, huyện và TP Thủ Đức để thông báo truy tìm Nguyễn Đình Hoàng (42 tuổi).

Nguyễn Đình Hoàng là Giám đốc Công ty Bất động sản Hoàng Thịnh, địa chỉ số E27.05.01 chung cư Bellaza (đường Phạm Hữu Lầu, quận 7, TP.HCM).

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang điều tra xác minh tố giác tội phạm “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với Nguyễn Đình Hoàng.

Trụ sở Công ty Bất động sản Hoàng Thịnh tại chung cư Bellaza (đường Phạm Hữu Lầu, quận 7, TP.HCM).

Tuy nhiên, qua xác minh, Nguyễn Đình Hoàng không có mặt tại địa phương, hiện không xác định được nơi ở. Vì vậy, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đề nghị các đơn vị phối hợp truy tìm Nguyễn Đình Hoàng phục vụ công tác điều tra.

Kết quả truy tìm công an đề nghị thông báo đến Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM (PC02 - Đội 8), địa chỉ: 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1. ĐT: 069.3187244.

Trước đó, nhiều người dân đã gửi đơn đến Công an TP.HCM tố cáo Nguyễn Đình Hoàng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc góp vốn đầu tư chung.

Nội dung đơn tố cáo thể hiện, thông qua các mối quan hệ, Hoàng rủ rê họ chung tiền cùng đầu tư bất động sản với lời hứa sẽ chia lợi nhuận cao. Một vài lần hợp tác đầu tiên, ông Hoàng nhanh chóng trả cả vốn và phần lời hấp dẫn nên nhiều người tin tưởng, đưa tiền cho ông Hoàng nhiều hơn.

Tuy nhiên, khi đã chung hàng chục tỷ đồng thì Hoàng bất ngờ "bặt vô âm tín" bằng cách đóng cửa công ty, khoá điện thoại. Tréo ngoe hơn, khi các nhà đầu tư tìm hiểu, xác minh một số bất động sản Hoàng nói là đầu tư chung thì mới phát hiện những tài sản này đã đứng tên người khác.

Trước sự việc này, các nhà đầu tư đồng loạt làm đơn tố cáo Nguyễn Đình Hoàng lên Công an TP.HCM.