TP.HCM: Thưởng Tết Nguyên đán cao nhất 1 tỷ đồng

Chiều 30/12, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP.HCM cho biết, thưởng Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 cao nhất ở TP.HCM là hơn 1 tỷ đồng/người, thuộc một doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) ở lĩnh vực cơ điện lạnh.

Mức thưởng này vượt xa mức cao nhất của Tết Nguyên đán năm 2020 (800 triệu đồng/người).

Người được thưởng Tết Tân Sửu 2021 cao nhất tại TP.HCM được hơn 1 tỷ đồng. (Ảnh: Minh họa)

Trong khi đó, mức thưởng Tết Dương lịch năm 2021 cao nhất là 990 triệu đồng/người, cũng thuộc doanh nghiệp ở khối FDI, ngành tài chính ngân hàng. Mức thưởng này thấp hơn nhiều so với mức thưởng Tết Dương lịch năm 2020 (3,5 tỷ đồng/người).

Theo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP.HCM, qua khảo sát hơn 1.000 doanh nghiệp sử dụng 140.000 lao động trên địa bàn TP, nhìn chung đa số doanh nghiệp thưởng tết cho người lao động trung bình một tháng lương.

Do dịch COVID-19 tác động đến sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và việc làm của người lao động nên mức lương thưởng Tết có giảm so với năm 2019.

Cụ thể, mức lương bình quân cho người lao động năm 2020 là 10 triệu đồng/người, giảm 8,6% so với năm 2919.

Mức lương thấp nhất là 5,4 triệu đồng/người, so với năm 2019 tăng hơn 100.000 đồng/người. Do đó, tiền thưởng Tết Dương lịch năm 2021 bình quân là 3,4 triệu đồng/người, bằng năm 2019. Tiền thưởng Tết Âm lịch bình quân 8,8 triệu đồng/người, giảm 12% so với năm 2019.