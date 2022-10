TP.HCM thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ Lữ hành nội địa của Công ty Tatinta

(VTC News) -

Ngày 24/10, Sở Du lịch TP.HCM vừa có quyết định thu hồi Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa số 79-0211/2021/SDL-GP LHNĐ ngày 14/6/2021 của Công ty Cổ phần Tatinta.

Theo Sở Du lịch TP.HCM, việc thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa của Công ty Cổ phần Tatinta căn cứ theo Quyết định của UBND TP.HCM và các quy định của Luật Du lịch; Thông tư của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đề nghị của Trưởng phòng Quản lý Lữ hành thuộc Sở.

Số tiền ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa của Công ty Cổ phần Tatinta sẽ được xử lý theo quy định của Luật Du lịch.

Khách tham quan du lịch tại Bưu điện trung tâm TP.HCM. (Ảnh minh họa)

Trước đó, Sở Du lịch TP.HCM cũng thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Du lịch Vietnam Tourist, Công ty TNHH Một thành viên Du lịch Dế Mèn; Công ty Cổ phần Saigon Star…

Tại diễn đàn “Liên kết sức mạnh Du lịch Việt Nam năm 2022” tại TP.HCM ngày 8 - 9/8, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Thị Thắng cho hay, TP tập trung phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng nhằm thu hút du khách, tăng cường thông tin, quảng bá và xúc tiến du lịch, khởi động lại hoạt động liên kết, hợp tác phát triển du lịch với các tỉnh, thành trong cả nước... mang lại nhiều kết quả đáng khích lệ.

Trong 7 tháng đầu năm, ngành du lịch TP.HCM đón khoảng 13 triệu lượt khách du lịch nội địa và hơn 765.000 lượt khách quốc tế, đạt tổng thu khoảng 60 tỷ đồng, tăng 58% so với cùng kỳ năm 2021 và đạt 76% so với kế hoạch năm 2022. Tuy nhiên, kết quả này vẫn còn rất khiêm tốn so với trước đại dịch COVID-19 cũng như tiềm năng của TP.