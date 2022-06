TP.HCM thêm bệnh nhân tử vong vì sốt xuất huyết, bệnh viện kêu quá tải

(VTC News) -

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), tính đến ngày 23/6, thành phố này ghi nhận 18.976 trường hợp mắc sốt xuất huyết, tăng 151,6% với cùng kỳ, trong đó 311 ca bệnh nặng. Riêng từ ngày 17/6-23/6, TP có 2.548 ca bệnh sốt xuất huyết, tăng 611 ca (31,6%) so với trung bình 4 tuần trước. Số ca sốt xuất huyết tăng ở cả các trường hợp nhập viện điều trị nội trú và khám ngoại trú.

Nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân sốt xuất huyết nặng.

Đáng chú ý, tuần qua TP.HCM ghi nhận thêm 1 bệnh nhân tử vong, nâng tổng số ca tử vong do sốt xuất huyết từ đầu năm đến nay là 10 trường hợp, tăng 7 ca so với cùng kỳ năm 2021 (3 ca).

Theo HCDC, tuần qua, TP ghi nhận 174 ổ dịch sốt xuất huyết mới phát sinh ở 89 phường, xã thuộc 18/22 quận, huyện, thành phố Thủ Đức, tăng 38 ổ dịch mới so với tuần trước. Phường Cô Giang (quận 1), phường 11 (quận 3), phường 15 (quận 8), xã An Phú Tây (huyện Bình Chánh), phường 11 và phường 22 (quận Bình Thạnh), phường 1 (quận Gò Vấp) là những phường, xã có số ca bệnh tăng cao so với trung bình 4 tuần trước trên địa bàn TP.

Ngành y tế TP.HCM cho biết đã xử lý phun hóa chất trong tuần là 305 ổ dịch và có 3 phường, xã tiến hành xử lý ổ dịch diện rộng. Bên cạnh đó, có tổng cộng 374 lượt thực hiện diệt lăng quăng tại các ổ dịch, các điểm nguy cơ tại 152 phường, xã thuộc 21/22 quận huyện, thành phố Thủ Đức.

Trong khi đó, tại các bệnh viện tuyến cuối điều trị sốt xuất huyết Dengue của thành phố, các ca bệnh nhập viện điều trị đang gia tăng, có nơi quá tải. Cụ thể, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố đang điều trị cho 115 trường hợp tại khoa Nhiễm, 5 trường hợp thở máy tại khoa Hồi sức tích cực và 8 bệnh nhi ở khoa cấp cứu.

Tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, Khoa Hồi sức tích cực người lớn chỉ có 32 giường nhưng phải "gánh" hơn 20 bệnh nhân uốn ván từ các tỉnh chuyển lên. Trong khi đó bệnh uốn ván phải điều trị dài ngày, khiến bệnh viện càng quá tải khi số bệnh nhân sốt xuất huyết đang gia tăng.