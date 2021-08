(VTC News) -

Theo HCDC, tính từ 18h ngày 5/8 đến 18h30 ngày 6/8, TP.HCM ghi nhận 4.060 trường hợp mắc COVID-19 mới.

Số liệu cho thấy sự tăng nhẹ ca mắc COVID-19 ở TP.HCM, tăng 174 người so với ngày 5/8. Các tỉnh miền Nam có xu hướng tương tự.

Long An tăng thêm 144 F0 so với một ngày trước. Các địa phương như Đồng Nai, Tây Ninh, Tiền Giang, so với hôm qua tăng thêm khoảng trên dưới 100 bệnh nhân. Riêng Bình Dương sau một ngày giảm mạnh số F0, đến ngày 6/8, tỉnh này tăng thêm 347 bệnh nhân mới so với hôm qua.

Như vậy, trong đợt dịch thứ 4 bắt đầu từ ngày 27/4 đến nay, TP.HCM đã có hơn 113.976 trường hợp mắc COVID-19 được công bố.

Những ngày đầu áp dụng giãn cách xã hội, số ca COVID-19 ở TP.HCM vẫn cao kỷ lục, như ngày 26/7 (5.997 ca), 1 ngày sau đó số ca bệnh đã vượt lên 6.318 ca - số ca bệnh trong 1 ngày cao nhất từ trước tới nay so với cả nước.

Tuy nhiên, từ sau ngày 27/7, số ca COVID-19 trong ngày ở TP.HCM bắt đầu giảm, từ 6.318 ca ngày 27/7 xuống còn 4.449 ca ngày 28/7 và giảm hẳn xuống 3.300 ca ngày 4/8. TP.HCM ghi nhận dấu hiệu tăng nhẹ vào 5/8 và 6/8.

Tuy vậy, nhìn chung tốc độ tăng ca nhiễm trung bình mỗi ngày của thành phố đang có xu hướng chậm lại. Theo Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong, từ khi áp dụng Chỉ thị 15, siết chặt theo Chỉ thị 16, tốc độ tăng ca nhiễm tăng bình quân 1,5 lần/ngày so với lúc bắt đầu áp dụng Chỉ thị 15 (tăng 6 lần bình quân/ngày).