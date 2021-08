TP.HCM thay đổi một số quy định kiểm soát người đi đường từ 29/8

(VTC News) -

Tại cuộc họp báo thông tin về công tác phòng, chống dịch trên địa bàn thành phố chiều 28/8, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng Phòng tham mưu Công an TP.HCM cho biết, thời gian qua, việc cấp giấy đi đường cho cơ quan, tổ chức xuất hiện mộ số khó khăn, vướng mắc. Do đó, để tháo gỡ khó khăn, từ 29/8, Công an TP.HCM sẽ triển khai kế hoạch mới.

Cụ thể, từ 29/8, các xe chở nhân viên của doanh nghiệp, tổ chức không có QR code thực hiện công vụ chỉ cần một người trên xe có giấy đi đường sẽ được tạo điều kiện lưu hành. Người trên cùng phương tiện phải cùng một đơn vị, cơ quan và phải đảm bảo giãn cách trên xe, xe 12 chỗ trở lên không được quá 1/2 số người ngồi trên xe.

Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng Phòng tham mưu Công an TP.HCM.

Về chở gas, Công an TP.HCM quy định người bán chở bình gas từ 12kg trở lên có giấy giao hàng, có bình gas trên xe, có nơi nhận, khai báo y tế qua phần mềm quản lý công dân thì được di chuyển.

Đối với người dân có nhu cầu đi xét nghiệm; người đi du học; người xuất cảnh…chỉ cần chứng minh được lộ trình đến cơ sở y tế xét nghiệm, giấy tờ liên quan sẽ được lưu thông mà không cần giấy đi đường.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và các bộ ngành, Công an TP.HCM bắt đầu triển khai khai báo phần mềm quản lý công dân vùng dịch trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia tại các chốt kiểm soát trên diện rộng.

“Việc khai báo này sẽ phục vụ việc kiểm tra, giám sát di biến động dân cư và quản lý chặt chẽ người đi đường, các giấy đi đường, tránh sai phạm", ông Hà nói.

Theo ông Hà, bước đầu thực hiện, do các tài xế chưa khai báo tại nhà, đến chốt mới khai báo nên có thể xảy ra tình trạng ùn ứ tại các chốt. Do đó, người dân trước khi ra đường nên khai báo bằng mã QR trình tại chốt kiểm soát để việc qua chốt nhanh chóng hơn.

Thượng tá Lê Mạnh Hà cho biết, trong 6 ngày thành phố thực hiện tăng cường giãn cách xã hội, lưu lượng phương tiện giao thông giảm 90% so với trước 23/8.

Từ 23/8 đến hết 6/9, TP.HCM thực hiện Chỉ thị 11 về tăng cường các biện pháp giãn cách xã hội theo Nghị quyết 86 của Chính phủ theo 4 phương châm: Triệt để, nghiêm ngặt, quyết liệt, hiệu quả.