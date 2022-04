TP.HCM tạm dừng sử dụng ‘siêu máy bơm’ chống ngập đường Nguyễn Hữu Cảnh

Ngày 26/4, nguồn tin của báo Tiền Phong cho biết, Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật (Sở Xây dựng TP.HCM) vừa có văn bản gửi Công ty CP Tập đoàn Quang Trung (Công ty Quang Trung) về việc tạm ngưng thực hiện đặt hàng cung cấp dịch vụ chống ngập đường Nguyễn Hữu Cảnh áp dụng công nghệ chống ngập kiểu mới.

Theo đó, Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật đã phối hợp cùng các đơn vị liên quan rà soát và nhận thấy hệ thống thoát nước thuộc dự án sửa chữa đường Nguyễn Hữu Cảnh đã được hoàn thành và đưa vào sử dụng.

“Hiện nay, lượng nước thoát cho tuyến Nguyễn Hữu Cảnh (bao gồm phạm vi chống ngập do Công ty Quang Trung đảm trách cung ứng) được chảy về cửa xả và thoát ra kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, không truyền tải nước đến hầm trạm bơm do Công ty Quang Trung vận hành phục vụ công tác chống ngập. Do đó, việc tiếp nhận nước để thực hiện cung cấp dịch vụ chống ngập đường Nguyễn Hữu Cảnh áp dụng công nghệ kiểu mới đã không thể thực hiện được trong thời gian tới”, văn bản của Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP.HCM nêu.

Hệ thống máy bơm chống ngập đường Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh. (Ảnh: thanhuytphcm.vn)

Để thực hiện chỉ đạo của UBND TP.HCM về đánh giá hiệu quả chống ngập cho khu vực đường Nguyễn Hữu Cảnh sau khi sửa đường, Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật đề nghị Công ty Quang Trung tạm ngưng thực hiện việc cung cấp dịch vụ chống ngập đường Nguyễn Hữu Cảnh áp dụng công nghệ kiểu mới đến khi có chỉ đạo mới.

Trước đó, vào tháng 5/2019, TP.HCM đã ký hợp đồng thuê “siêu máy bơm” của Công ty Quang Trung với giá 14,2 tỷ đồng/năm, để phục vụ chống ngập cho đường Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh).

Tháng 10/2019, dự án nâng cấp, cải tạo, chống ngập đường Nguyễn Hữu Cảnh được khởi công và hoàn thành đưa vào sử dụng vào dịp 30/4/2021.

Tháng 6/2021, UBND TP.HCM đã có văn bản giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan đánh giá tình trạng ngập, hiệu quả hoạt động và sự cần thiết sử dụng “siêu máy bơm” sau khi đường Nguyễn Hữu Cảnh đã được nâng cấp, sửa chữa. Tuy nhiên đến nay, các đơn vị chức năng liên quan vẫn chưa có kết luận về việc có cần thiết thuê “siêu máy bơm” hay không.

Trong báo cáo gửi UBND TP.HCM, Sở Xây dựng cho biết, hệ thống thoát nước đường Nguyễn Hữu Cảnh hoàn thành thi công vào ngày 5/1/2022 và thực hiện ngắt kết nối hai tuyến cống hiện hữu với trạm bơm Quang Trung (nơi đặt “siêu máy bơm”).

Qua theo dõi tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh từ khi thông xe ngày 28/4/2021 đến nay, đã trải qua mùa mưa năm 2021, Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng các công trình Giao thông nhận thấy tuyến đường này không bị ngập.