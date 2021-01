TP.HCM sẽ xử nghiêm cá nhân, tổ chức kinh doanh tiền mệnh giá nhỏ trái phép

(VTC News) -

UBND TP.HCM vừa có chỉ đạo về việc tăng cường chất lượng hoạt động mạng lưới ATM và công tác tuyên truyền sử dụng tiền mệnh giá nhỏ trong hoạt động lễ hội, tín ngưỡng dịp Tết Tân Sửu 2021.

Theo đó, UBND TP.HCM giao Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP.HCM phối hợp Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp thành phố và các ngân hàng thương mại có hoạt động giao dịch ATM nắm lại nhu cầu tiền mặt của các doanh nghiệp dự kiến sẽ trả lương, thưởng cho người lao động qua tài khoản ATM. Nhằm đáp ứng nhu cầu rút tiền mặt của người dân tại hệ thống ATM trên địa bàn thành phố.

Chỉ đạo các ngân hàng thương mại có kế hoạch triển khai cụ thể và dự phòng các vấn đề về tiếp quỹ ATM, về sự cố kỹ thuật máy để đảm bảo hệ thống ATM hoạt động thông suốt, liên tục, đáp ứng kịp thời, đầy đủ nhu cầu rút tiền của người dân.

Đồng thời, chỉ đạo các ngân hàng thương mại chủ động làm việc với các doanh nghiệp trong các Khu chế xuất - Khu công nghiệp thực hiện chi trả tiền lương, thưởng thông qua hình thức trả trực tiếp bằng tiền mặt hoặc chi trả qua tài khoản ATM nhằm giảm bớt áp lực rút tiền trên máy ATM trong những ngày cao điểm cuối năm. Mặt khác, phối hợp làm việc với Công an TP.HCM để có kế hoạch bảo vệ an ninh trật tự tại các điểm ATM, đảm bảo an toàn cho người rút tiền.

Về công tác tuyên truyền sử dụng tiền mệnh giá nhỏ trong các hoạt động lễ, hội tín ngưỡng, UBND TP.HCM giao Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh thành phố, Sở Văn hóa - Thể thao, Sở Du lịch, Sở Công thương, UBND các quận, huyện thực hiện việc thông tin tuyên truyền, vận động để người dân ủng hộ chủ trương của Ngân hàng Nhà nước trong việc sử dụng tiền mệnh giá nhỏ hợp lý, tiết kiệm, đúng chức năng làm phương tiện thanh toán, góp phần bảo vệ hình ảnh đồng tiền Việt Nam và hạn chế tiêu cực trong việc sử dụng tiền mệnh giá nhỏ.

Đồng thời, yêu cầu Công an TP.HCM, Cục Quản lý thị trường thành phố phối hợp Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP.HCM tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh tiền mệnh giá nhỏ trái phép, đặc biệt tại các khu vực có hoạt động lễ hội, tín ngưỡng đầu năm, ảnh hưởng đến việc lưu thông tiền tệ và an ninh trật tự trên địa bàn thành phố.