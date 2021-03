TP.HCM sẽ không còn nhà siêu mỏng, siêu méo dọc tuyến Metro số 2

(VTC News) -

Tuyến Metro số 2 đi qua địa bàn 6 quận tại TP.HCM, gồm quận 1, 3, 10, 12, Tân Bình và Tân Phú. Sau khi thực hiện giải phóng mặt bằng (GPMB), có những nhà giải tỏa hết diện tích đất, nhưng có những nhà vẫn còn sót lại một phần đất rất nhỏ, dưới chuẩn xây dựng.

Để chấm dứt hoàn toàn tình trạng nhà siêu mỏng, siêu méo phát nát bộ mặt 2 bên đường tuyến Metro số 2, Sở Quy hoạch Kiến trúc (QH-KT) TP.HCM vừa ban hành dự thảo hướng dẫn sáu quận có tuyến metro đi qua về quy hoạch, kiến trúc cải tạo, chỉnh trang đô thị khu vực giáp ranh GPMB của dự án.

Theo hướng dẫn của Sở QH-KT TP.HCM, các lô đất có diện tích dưới 500m2 tiếp giáp ranh GPMB của dự án các nhà ga tuyến Metro số 2 thuộc thẩm quyền thẩm định thiết kế, cấp phép xây dựng (CPXD) của UBND 6 quận. Đối với khu đất từ 500m2 trở lên thì cần có ý kiến chuyên môn của Sở QH-KT trước khi CPXD.

Đối với công trình cải tạo, sửa chữa mà không thay đổi kết cấu, quy mô tầng cao so với hiện trạng trước khi giải tỏa thì chiều cao, tầng cao theo nguyên trạng trước khi giải tỏa. Đồng thời đảm bảo các yêu cầu về phòng cháy chữa cháy, an toàn thoát hiểm, an toàn kết cấu chịu lực. Công trình sau khi sửa chữa phải có phương án tạo phân vị ngang tại cốt cao độ 7m so với cao độ vỉa hè.

Đối với trường hợp xây mới có thay đổi kết cấu, quy mô xây dựng so với hiện trạng trước khi giải tỏa, Sở QH-KT căn cứ theo quy mô để có phương án xử lý. Cụ thể, với các khu đất có diện tích từ 36m2 đến 500m2, có chiều rộng mặt tiền tại vị trí tiếp giáp ranh giải tỏa và chiều sâu so với chỉ giới xây dựng từ trên 3m trở lên thì tầng cao xây dựng tối đa 8 tầng (gồm cả mái che sân thượng).

Đối với các khu đất có diện tích từ 15m2 đến 36m2, có chiều rộng mặt tiền tại vị trí tiếp giáp ranh giải tỏa và chiều sâu so với chỉ giới xây dựng từ trên 3m thì được xây tối đa 4 tầng.

Cả hai trường hợp này phải đảm bảo mật độ xây dựng và hệ số sử dụng đất theo quy định hiện hành. Đồng thời công trình sau khi xây mới phải có phương án tạo phân vị ngang tại cốt cao độ 7m so với cao độ vỉa hè.

Riêng đối với các khu đất có diện tích dưới 15m2 hoặc có chiều rộng mặt tiền hoặc chiều sâu so với chỉ giới xây dựng nhỏ hơn 3m thì chỉ được cải tạo, sửa chữa theo hiện trạng, không được xây mới.

Với khác khu đất có diện tích dưới 15m2, theo Sở QH-KT TP.HCM, các quận cần khuyến khích việc xây dựng hợp khối kiến trúc với công trình liền kề để tạo sự đồng bộ về cảnh quan trên toàn tuyến và xung quanh các ga tuyến Metro số 2. Sở khuyến khích lập phương án vận động chủ sử dụng các diện tích này chuyển nhượng cho địa phương để sử dụng vào mục đích công cộng.

Sở QH-KT TP.HCM cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát công tác trật tự xây dựng, xử lý triệt để các trường hợp nhà siêu mỏng, siêu méo hai bên đường và khu vực xung quanh nhà ga tuyến Metro số 2.