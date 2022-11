TP.HCM: Sai phạm tại Trường THCS Tăng Bạt Hổ, ai chịu trách nhiệm?

(VTC News) -

Theo Thanh tra quận 4, TP.HCM, sai phạm ở Trường THCS Tăng Bạt Hổ dẫn đến phải thu hồi nộp ngân sách Nhà nước gần 700 triệu đồng có dấu hiệu vi phạm luật hình sự. Để xảy ra những sai phạm trong quản lý thu, chi và sử dụng tài chính, Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng, nhân viên kế toán, thủ quỹ, thu ngân phải chịu trách nhiệm.

Ông Nguyễn Văn An, Hiệu trưởng (công tác từ tháng 10/2020 đến nay) là người đứng đầu đơn vị, chịu trách nhiệm chung trong công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý thu, chi và sử dụng các nguồn tài chính; trực tiếp ký duyệt thu, chi các nguồn kinh phí phục vụ hoạt động của đơn vị.

Trường THCS Tăng Bạt Hổ, quận 4, TP.HCM.

Ông An quản lý, điều hành chưa đảm bảo chặt chẽ, thiếu biện pháp kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện nhiệm vụ của các cá nhân, bộ phận phụ trách dẫn đến các thiếu sót, sai phạm trong công tác quản lý tài chính kế toán tại Trường THCS Tăng Bạt Hổ trong năm học 2020 - 2021 và 2021 - 2022; quản lý, theo dõi nguồn thu tại đơn vị chưa chặt chẽ dẫn đến báo cáo, hạch toán không chính xác, đầy đủ dẫn đến chênh lệch thiếu các nguồn thu phải nộp ngân sách Nhà nước.

Theo Kết luận thanh tra, ông An có hành vi sai phạm trong thực hiện chi nhiều lần đối với cùng một nội dung chi, theo dõi để ngoài sổ sách kế toán đối với một số nguồn thu tại đơn vị; chưa chỉ đạo việc quản lý, theo dõi chứng từ, sổ sách kế toán chặt chẽ; chưa hạch toán đầy, đủ, kịp thời vào sổ sách kế toán các khoản thực tế đã thu chi.

Ông An cũng chưa chỉ đạo, theo dõi chặt chẽ công tác lưu trữ kế toán, chưa chỉ đạo khắc phục đầy đủ các thiếu sót, tồn tại sau kết quả kiểm tra của các cơ quan có thẩm quyền.

"Kiểm điểm xử lý trách nhiệm với vai trò là Hiệu trưởng về những sai phạm trong công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý thu, chi và sử dụng tài chính trong và ngoài ngân sách đã xảy ra tại đơn vị. Tổ chức việc khắc phục các sai phạm và có trách nhiệm nộp ngân sách Nhà nước số tiền 656.721.506 đồng do các sai phạm như đã nêu trên", Kết luận thanh tra nêu.

Bà Nguyễn Thị Thùy Trâm, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Tăng Bạt Hổ phải kiểm điểm trách nhiệm do được phân công phụ trách cơ sở vật chất theo dõi số lượng học sinh nhưng không theo dõi nắm rõ việc biến động số lượng học sinh của trường dẫn đến các sai phạm trong công tác thu ngân tại đơn vị.

Bà Nguyễn Thụy Trang Đài, nhân viên kế toán theo hợp đồng khoán việc chưa tham mưu Hiệu trưởng thực hiện tốt công tác quản lý, theo dõi nguồn thu, chi tại đơn vị chặt chẽ dẫn đến báo cáo, hạch toán chưa chính xác, đầy đủ các nguồn thu, chi.

Bà Đài còn chi trùng đối với cùng một nội dung chi, chưa tham mưu đầy đủ các nguồn thu tại đơn vị vào sổ sách kế toán; chưa quản lý, theo dõi chứng từ, sổ sách kế toán chặt chẽ; chưa hạch toán đầy đủ, kịp thời vào sổ sách kế toán các khoản thực tế đã thu, chi; chưa tham mưu thực hiện đầy đủ các thiếu sót, tồn tại sau kết quả kiểm tra của các cơ quan có thẩm quyền.

Do đó, bà Nguyễn Thuỵ Trang Đài có trách nhiệm cùng với ông Nguyễn Văn An thực hiện việc thu, nộp ngân sách Nhà nước, với số tiền 656.721.506 đồng do sai phạm trong công tác quản lý thu, chi và sử dụng tài chính tại Trường THCS Tăng Bạt Hổ.

Ông Nguyễn Bá Phúc, nhân viên văn thư kiêm nhiệm phụ trách thu ngân phải kiểm điểm trách nhiệm do thiếu trách nhiệm trong việc chuyển giao số tiền thu trong ngày không có ký nhận dẫn đến không xác định được nguồn thu, cùng với Hiệu trưởng.

Bà Huỳnh Nguyễn Hoài Thương, nhân viên văn thư kiêm nhiệm phụ trách thủ quỹ chưa theo dõi chặt chẽ công tác tiếp nhận, quản lý, sử dụng các nguồn thu của đơn vị; kiểm điểm trách nhiệm do không thực hiện đúng nguyên tắc quản lý tài chính, không nhập sổ số tiền thu được trong ngày và khi nhận số tiền thu ngân không ký nhận.

Chủ tịch UBND quận 4 đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với ông Nguyễn Văn An, Hiệu trưởng Trường THCS Tăng Bạt Hổ. Lý do xử phạt được đưa ra là ngày 30/8, ông Nguyễn Văn An đã có hành vi vi phạm Lưu trữ tài liệu kế toán không đầy đủ theo quy định tại Trường THCS Tăng Bạt Hổ. UBND quận 4 yêu cầu ông Nguyễn Văn An có trách nhiệm chấp hành nghiêm chỉnh quyết định xử phạt, nộp tiền phạt tại một số địa điểm ngân hàng được cung cấp trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định. Nếu quá thời hạn mà không tự nguyện chấp hành, ông Nguyễn Văn An sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.