TP.HCM phong tỏa chợ ở quận Bình Tân liên quan người nghi mắc COVID-19

Ngày 15/6, Trạm y tế phường An Lạc (quận Bình Tân, TP.HCM) cho biết, cơ quan chức năng phong tỏa tạm thời chợ khu phố 2 trên đường Hồ Học Lãm, phường An Lạc do một tiểu thương bán gạo nghi mắc COVID-19.

Sau khi phong toả, lực lượng chức năng sẽ điều tra dịch tễ, phun khử khuẩn và lập danh sách xét nghiệm các tiểu thương, người dân trong khu vực có nguy cơ.

Trạm y tế phường An Lạc kêu gọi người dân từng mua bán tại sạp gạo bên trong chợ khu phố 2 khai báo y tế. Những cá nhân từng tới chợ này mua sắm nhưng không tiếp xúc với sạp gạo thì tự theo dõi sức khỏe tại nhà và chờ thông báo mới từ cơ quan chức năng.

Trưa 15/6, Bộ Y tế công bố TP.HCM có 29 ca mắc COVID-19. Trong đó, 18 ca chuyển biến từ F1, 4 người liên quan điểm nhóm truyền giáo Phục Hưng, 2 trường hợp liên quan ổ dịch quán Bánh canh O Thanh, 5 bệnh nhân còn lại đang điều tra dịch tễ.