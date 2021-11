TP.HCM phát hiện học sinh dương tính SARS-CoV-2 khi đến trường học trực tiếp

(VTC News) -

Ngày 8/11, tại buổi làm việc của Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND TP.HCM và Sở GD-ĐT TP.HCM, ông Nguyễn Ngọc Xuân, Phó Chủ tịch UBND huyện Cần Giờ cho biết, qua test nhanh định kỳ, trường THCS-THPT Thạnh An phát hiện 1 học sinh dương tính SARS-CoV-2 khi đến trường học trực tiếp.

Hai tuần lễ đầu triển khai dạy học trực tiếp không phát hiện trường hợp nhiễm nCoV. Tuy nhiên, vào tuần học từ 1/11 trường ghi nhận một học sinh lớp 6 dương tính. Nguồn lây được xác định là người thân ở địa bàn khác về chơi với gia đình.

Học sinh huyện Cần Giờ trong ngày đầu đi học trực tiếp trở lại.

Toàn bộ học sinh của lớp học này chuyển qua hình thức học trực tuyến, còn các khối lớp khác vẫn dạy học bình thường.

"Tình huống này nằm trong phương án xử lý phát sinh khi có F0 trong lớp học. Các trường đã được tập huấn trước cho nên vận hành ổn định, không gây hoang mang, lo lắng cho học sinh, phụ huynh. Các trường hợp này cũng hoàn toàn khoẻ mạnh, ổn định", ông Xuân nói.

Xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ là đơn vị duy nhất tại TP.HCM đang triển khai thí điểm dạy học trực tiếp cho 238 học sinh ở 5 khối lớp gồm 1, 2, 6, 9 và 12 tại hai trường Tiểu học Thạnh An và THCS-THPT Thạnh An.