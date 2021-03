TP.HCM phân loại biển hiệu và doanh nghiệp dịch vụ làm đẹp để ngăn thẩm mỹ chui

(VTC News) -

Các biển hiệu thường thấy như “Thẩm mỹ viện”, “Viện thẩm mỹ”, “Trung tâm thẩm mỹ” được treo tại các cơ sở làm cho người có nhu cầu chăm sóc sắc đẹp lầm tưởng là cơ sở y tế có chuyên môn cao, có thể thực hiện tất cả các loại hình thẩm mỹ.

Theo Sở Y tế TP.HCM, đây là một trong những “kẽ hở” để các cơ sở dịch vụ không thuộc lĩnh vực y tế “lấn sân” sang lĩnh vực y tế và thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ trái phép.

Để hạn chế các cơ sở phẫu thuật thẩm mỹ chui, Sở Y tế cho biết, theo quy định của pháp luật, ngoại trừ các bệnh viện thẩm mỹ, có thể chia các cơ sở dịch vụ làm đẹp thành 3 nhóm.

Biển hiệu không rõ ràng là "kẻ hở" cho các cơ sở phẫu thuật thẩm mỹ chui (Ảnh: Sở Y tế TP.HCM)

Nhóm 1: Cơ sở dịch vụ chăm sóc sắc đẹp

Là những cơ sở chăm sóc da, cơ sở cắt tóc, gội đầu, làm móng… Những cơ sở này hoàn toàn không sử dụng thuốc gây tê dưới bất cứ dạng gì, không cần điều kiện quy định về y tế. Do đó, chỉ cần giấy phép kinh doanh do UBND quận, huyện cấp (nếu là hộ kinh doanh cá thể) hoặc do Sở kế hoạch và Đầu tư cấp (nếu là doanh nghiệp), không cần Sở Y tế cấp Giấy phép hoạt động.

Nhóm 2: Cơ sở dịch vụ thẩm mỹ

Là những cơ sở thực hiện phun, xăm, thêu trên da không sử dụng thuốc gây tê dạng tiêm. Những cơ sở này không thuộc loại hình phải có giấy phép hoạt động, chỉ cần giấy phép kinh doanh do UBND quận, huyện cấp (nếu là hộ kinh doanh cá thể) hoặc do Sở kế hoạch và Đầu tư cấp (nếu là doanh nghiệp).

Người thực hiện kỹ thuật phải có giấy chứng nhận hoặc chứng chỉ đào tạo, dạy nghề phun, xăm, thêu trên da do cơ sở đào tạo hoặc dạy nghề hợp pháp cấp và phải có văn bản thông báo đáp ứng đủ điều kiện cung cấp dịch vụ thẩm mỹ theo quy định (tại khoản 5, phần bổ sung Điều 23a NĐ 109/2016, trong NĐ 155/2018/NĐ-CP). Đồng thời gửi thông tin về Sở Y tế để được công khai trên cổng thông tin điện tử của Sở trước khi hoạt động ít nhất 10 ngày.

Nhóm 3: Phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ

Là những cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cung cấp các dịch vụ thẩm mỹ ngoại khoa (phẫu thuật thẩm mỹ) hoặc thẩm mỹ nội khoa (thẩm mỹ da) có sử dụng thuốc, các chất, thiết bị để can thiệp vào cơ thể người (phẫu thuật, thủ thuật, các can thiệp có tiêm, bơm, chiếu tia, sóng, đốt hoặc các can thiệp xâm lấn khác) làm thay đổi màu sắc da, hình dạng, cân nặng, khiếm khuyết của các bộ phận trên cơ thể (da, mũi, mắt, môi, khuôn mặt, ngực, bụng, mông và các bộ phận khác trên cơ thể người) hoặc xăm, phun, thêu trên da nhưng có sử dụng thuốc gây tê dạng tiêm.

Những cơ sở này, ngoài giấy phép kinh doanh do UBND quận, huyện cấp hoặc do Sở kế hoạch và Đầu tư cấp, bắt buộc phải được Sở Y tế cấp Giấy phép hoạt động và phê duyêt danh mục kỹ thuật theo quy định của pháp luật.