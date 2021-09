TP.HCM nghiên cứu áp dụng 'thẻ xanh vaccine'

Theo ông Phan Văn Mãi, TP.HCM có đề xuất về "thẻ xanh vaccine" và hiện nay nhóm chuyên gia y tế cùng nhóm chuyên gia kinh tế đang phối hợp để thiết kế thẻ này.

Để chuẩn bị cho chính sách kể trên, UBND TP.HCM vừa lập Tổ công tác xây dựng kế hoạch phòng chống dịch và phục hồi kinh tế sau 15/9.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi.

Nguyên tắc để nới lỏng lưu thông, đi lại là người dân tham gia các hoạt động phải an toàn, địa điểm an toàn với tiêu chí được đề xuất dựa trên nền tảng là vaccine đi kèm với các biện pháp an toàn khác.

Dự kiến, sau ngày 15/9, các công sở, các hoạt động kinh tế, dịch vụ, vận tải... của TP.HCM sẽ áp dụng một số nới lỏng, tuy nhiên Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi nhấn mạnh, muốn mở lại thì chắc chắn phải đáp ứng các điều kiện an toàn. Đồng thời, ông Mãi cũng tiếp tục kiến nghị Trung ương cung cấp thêm vaccine để TP.HCM tiêm đủ mũi 2 cho người dân trên địa bàn trong thời gian sớm nhất.

Cùng ngày, tại cuộc họp của Tổ công tác tổ chức cung ứng và tiêm vaccine phòng COVID-19, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức cho biết, trước đây vaccine đứng sau điều trị và truy tìm F0, nhưng giờ đây TP.HCM coi vaccine là giải pháp hàng đầu.

Với chính sách “thẻ xanh vaccine” đang lên kế hoạch, TP.HCM cũng cần song song với nhiệm vụ sớm đạt mục tiêu tiêm phủ 100% vaccine. Từ đó, thành phố mới có thể mở cửa, duy trì kinh tế; đồng thời mới có thể nới lỏng yêu cầu giãn cách xã hội với những người đã tiêm 1-2 mũi vaccine.

Cũng tại cuộc họp này, các đơn vị Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp (HEPZA), Ban Quản lý Khu công nghệ cao, Khu Công nghệ cao phần mềm Quang Trung phản ánh đang gặp khó khăn trong công tác tiêm vaccine do nhiều công nhân, người lao động đang ở ngoài các khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao. Một số nơi còn có tỷ lệ tiêm vaccine mũi 1 chưa cao, đặc biệt có công nhân thực hiện "3 tại chỗ" nhưng chưa tiêm vaccine.

Về tình trạng trên, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức yêu cầu các đơn vị này cần khẩn trương tiêm cho người chưa tiêm mũi 1 và tiêm mũi 2 cho người đã tới hạn. Đây là bước chuẩn bị quan trọng để quay trở lại sản xuất khi TP.HCM sử dụng "thẻ xanh vaccine".

Như đã thông tin, "thẻ xanh vaccine" vừa qua đã được một số địa phương như Bình Dương, Đồng Nai đề xuất nghiên cứu để áp dụng cho trạng thái bình thường mới sau thời điểm 15/9.