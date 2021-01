TP.HCM: Nam thanh niên đến xin CSGT đo nồng độ cồn, dọa tự tử vì vợ bỏ

(VTC News) -

Khuya 2/1, Đội CSGT Nam Sài Gòn thuộc Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt (PC08) Công an TP.HCM đã lập chốt đo độ cồn người tham gia giao thông tại đường Nguyễn Văn Linh, đoạn gần cầu Tân Thuận 2 (Quận 7).

Lực lượng CSGT TP.HCM lập chốt đo độ cồn tại đường Nguyễn Văn Linh, đoạn gần cầu Tân Thuận 2 (Quận 7).

Khi kiểm tra tại đây, CSGT đã lập biên bản xử phạt một số trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, quên đem theo giấy tờ xe...

Đáng chú ý, có một nam thanh niên quê An Giang đi xe máy không đội mũ bảo hiểm chạy đến chốt CSGT và nói: “Tại sao mấy anh không đo độ cồn em, em muốn được đo độ cồn. 3 ngày 3 đêm em đi nhậu, em buồn nên em đi nhậu, em chạy qua, chạy lại không đội mũ bảo hiểm, mục đích để mấy anh CSGT thấy em, để thổi phạt”.

Thanh niên quê An Giang chán đời chạy đến chốt CSGT yêu cầu được đo nồng độ cồn.

Sau đó, tổ công tác đã mời thanh niên này vào làm việc, tiến hành đo độ cồn và phát hiện người này vi phạm.

Làm việc với CSGT, thanh niên cho biết quê ở An Giang, có vợ và con. Do vợ đã bỏ đi cưới người khác ở Tây Ninh nên buồn, tự tử nhưng không thành.

CSGT đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính, tạm giữ phương tiện của thanh niên này. Sau đó, tổ công tác gọi điện cho Công an phường Tân Thuận Tây, Quận 7 đến hỗ trợ, trấn an, đồng thời đưa người này về trụ sở công an phường tránh sự việc đáng tiếc xảy ra.

Thanh niên này sau đó được Công an phường Tân Thuận Tây, Quận 7 đưa về trụ sở, trấn an, tránh sự việc đáng tiếc xảy ra.

Tiếp tục phát hiện hai người đàn ông lớn tuổi chạy xe máy xuống dốc cầu Tân Thuận 2 dừng đèn đỏ có biểu hiện say xỉn nên tổ công tác mời vào làm việc.

Sau khi đo nồng độ cồn người điều khiển xe máy là ông Nguyễn Văn L. (ngụ TP.HCM) cho kết quả 0.613mg/ lít khí thở. Với lỗi vi phạm này, ông L. bị phạt 7 triệu đồng, tước bằng lái 23 tháng, tạm giữ phương tiện 7 ngày.

CSGT kiểm tra giấy tờ người điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

“Tôi uống cũng khá ít và đủ tỉnh táo để về nhà, do chủ quan nhà gần nên không chọn các loại xe công nghệ để di chuyển cho an toàn cho bản thân”, Ông L. phân trần và cho biết do hôm nay tất niên tại nhà bạn ở Quận 1, nhà gần nên điều khiển xe máy để dự tiệc.