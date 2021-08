TP.HCM mở trung tâm an sinh hỗ trợ người dân gặp khó khăn

(VTC News) -

Ngày 16/8, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong có chỉ đạo khẩn về việc thực hiện các biện pháp cấp bách để thành phố kiểm soát dịch trước 15/9. Theo đó, để đảm bảo an sinh xã hội, thành phố đã triển khai Trung tâm Tiếp nhận và hỗ trợ hàng hóa thiết yếu phục vụ người dân (Trung tâm an sinh), thí điểm tại quận 5, 7 và 12. Thành phố chuẩn bị một triệu túi an sinh để sẵn sàng hỗ trợ người khó khăn, tăng kết nối các nguồn lực xã hội, đẩy mạnh việc thành lập các trung tâm, tổ cứu trợ nhằm kịp thời đáp ứng "đủ về lượng, đủ về chất, phù hợp từng đối tượng"; đặc biệt quan tâm sâu sát đến các khu nhà trọ có đông công nhân, sinh viên, người lao động tự do, các hẻm nhỏ, hẻm sâu, không để bà con thiếu đói.

Về điều trị, thành phố tập trung thực hiện hiệu quả 2 trụ cột là chăm sóc F0 tại nhà và điều trị tại bệnh viện.

Chăm sóc F0 tại nhà đảm bảo 3 yêu cầu: Xét nghiệm tại nhà; “túi thuốc điều trị” tại nhà; an sinh tại nhà. Quy trình hóa việc chăm sóc F0 tại nhà; vận hành hiệu quả tổ phản ứng nhanh tại phường, xã, thị trấn theo nhóm hộ gia đình để sẵn sàng tiếp nhận người bệnh có triệu chứng hoặc chuyển cấp cứu; xây dựng mạng lưới tình nguyện chăm sóc, tư vấn F0 tại nhà.

Đối với việc điều trị tại bệnh viện, thành phố điều chỉnh phân tầng điều trị còn 3 tầng; huy động tất cả bệnh viện công lập, tư nhân tham gia điều trị; nâng cấp, trang bị cho các cơ sở cách ly có chức năng chữa trị của các quận huyện, TP Thủ Đức.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM, tính đến 6h ngày 16/8, thành phố có 151.904 ca mắc COVID-19 được Bộ Y tế công bố, trong đó, 151.507 ca nhiễm trong cộng đồng, 397 người nhập cảnh.