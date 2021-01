TP.HCM mở rộng lấy mẫu xét nghiệm đến F3 liên quan ca dương tính mới

(VTC News) -

Yêu cầu này được đưa ra tại cuộc họp trực tuyến Ban chỉ đạo phòng, chống COVID-19 TP.HCM sáng 30/1, sau khi TP ghi nhận một ca dương tính với SARS-CoV-2 do tiếp xúc gần BN1612.

TP.HCM sẽ mở rộng truy vết, cách ly và lấy mẫu xét nghiệm tới F3 đối với những người từng tiếp xúc gần và liên quan với ca dương tính mới này.

"Phải mở rộng đến F3 chứ không chỉ F1, F2 bởi biến thể virus lây lan nhanh, không thể lường trước được", ông Hoan nói.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan phát biểu tại cuộc họp

Tại cuộc cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cũng yêu cầu TP tập trung truy vết những người liên quan tới ca dương tính tại Quận 11, công bố các trường hợp liên quan, thông tin chuyến bay, lịch trình để những người trên chuyến bay (chưa xác minh được) biết để tự khai báo y tế.

Tập trung tuyên truyền, hướng dẫn để người dân tự giác khai báo y tế, rà soát những người về từng vùng dịch Hải Dương, Quảng Ninh.

TP tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ thị Chỉ thị 05 của Thủ tướng và Thông điệp 5K do Bộ Y tế ban hành; thực hiện nghiêm túc 5K ở trường học, bệnh viện, khách sạn, lễ hội, cơ sở kinh doanh,… mọi hoạt động, đơn vị phải tuân thủ 5K; từng cơ quan đơn vị phải giám sát, kiểm tra việc thực hiện quy tắc 5K và thực hiện nghiêm Bộ tiêu chí an toàn phòng, chống dịch của mỗi ngành do Thành phố ban hành.

Về tổ chức các lễ hội và sự kiện, ông Hoan chỉ đạo vẫn tổ chức bình thường, giao thương hàng hóa diễn ra bình thường nhưng lưu ý phải thực hiện nghiêm, siết chặt phòng dịch. Mỗi đơn vị tự xem xét sự kiện thu gọn lại, tạm thời chưa tổ chức thì không tổ chức. Đồng thời các đơn vị tự xem xét nhiều yếu tố về phòng dịch, kinh tế, chính trị, xã hội, lợi ích các bên, cân nhắc kỹ để quyết định có nên tổ chức hay không.

"Tổ chức người dân ăn Tết vui chơi lành mạnh, người dân nên dừng về quê - nơi tâm của dịch. Về quê không phải vùng dịch cũng nên thực hiện 5K. Việc tổ chức công nhân ở lại TP, hạn chế tụ tập đông người, và phải thực hiện nghiêm 5K tại nơi ở", ông Hoan cho biết.

Ngành Y tế TP phải chuẩn bị sẵn sàng các kịch bản ứng phó dịch bệnh; không chủ quan, lơ là. Đồng thời ngành phải giám sát việc thực hiện nghiêm phòng chống dịch tại các trường học, bệnh viện, khu công nhiệp, cơ sở ăn uống,...