TP.HCM mở lại đường bay sau thời gian dài giãn cách xã hội

Video: Chuyến bay đầu tiên sau thời gian kéo dài giãn cách xã hội

Theo Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất, thời gian thực hiện thí điểm mở cửa khai thác đường bay từ ngày 10 - 20/10/2021. Về tần suất khai thác trong giai đoạn thí điểm này đối với đường bay từ TP.HCM đi các tỉnh Bình Định, Đà Nẵng, Huế, Khánh Hòa, Nghệ An, Phú Yên, Quảng Bình, Quảng Nam, Thanh Hóa, Hải Phòng, Phú Quốc, Gia Lai, Rạch Giá là một chuyến bay khứ hồi mỗi ngày.

Ghi nhận tại Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất, sáng 10/10, các bộ phận liên quan của Cảng Hàng không và các Hãng Hàng không đã gấp rút triển khai công tác chuẩn bị đảm bảo vệ sinh, an ninh, an toàn cho việc đón khách.

Lực lượng An ninh Hàng không tại Cảng Hàng không chuẩn bị sẵn sàng hệ thống máy móc đo thân nhiệt để kiểm soát an toàn dịch tễ đối với hành khách vào bên trong nhà ga. Đội ngũ nhân viên phục vụ hành khách đều được trang bị đồ bảo hộ, kính chắn giọt bắn... để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch.

Y Bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai tại điểm kiểm tra an ninh hàng không.

Khoảng 8h sáng, đoàn y bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai đến làm thủ tục tại quầy; đây cũng là chuyến bay đầu tiên trong ngày và di chuyển từ TP.HCM đi Hà Nội, cất cánh lúc 10h20, đưa các y bác sĩ hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19 hoàn thành nhiệm vụ trở về địa phương.

9h sáng, tại nhà ga cũng bắt đầu đón những hành khách đầu tiên đến làm thủ tục check-in chuyến bay đi Quy Nhơn, cất cánh lúc 11h35, đây là chuyến bay thương mại đầu tiên trong ngày.

Ngay trong ngày đầu mở cửa hoạt động trở lại, hàng trăm hành khách đã có mặt tại nhà ga quốc nội để chờ làm thủ tục chuyến bay về quê. Để đảm bảo an toàn, các hãng hàng không chỉ bán vé giãn cách theo ghế ngồi và số lượng hành khách trong chuyến bay cũng không quá 50%.

Trước khi thực hiện thủ tục tại quầy, hành khách sẽ được hướng dẫn đến khu vực bàn kiểm tra giấy tờ cần thiết như giấy xác nhận tiêm vaccine phòng COVID-19, giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, khai báo y tế và mã QR-code đảm bảo theo quy định.