TP.HCM: Lan can sắt Kênh Nước Đen bị tháo trộm, chính quyền nói gì?

(VTC News) -

Ngày 7/3, liên quan việc lan can bằng sắt bảo vệ hành lang dọc bờ kênh trên đường Kênh Nước Đen (phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, TP.HCM) bị tháo trộm, gây nguy hiểm cho người qua lại, Phó Chủ tịch UBND phường Bình Hưng Hòa A Nguyễn Minh Khôi cho biết đã nắm được vụ việc và giao công an phối hợp truy tìm thủ phạm.

Người dân phải tự giăng dây để phòng ngừa xảy ra tai nạn.

"Chúng tôi đã liên hệ với đại diện chủ đầu tư dự án để yêu cầu khắc phục gấp vấn đề trên, đồng thời phía Công an quận Bình Tân đang phối hợp với công an phường để tìm thủ phạm. Chúng tôi cũng yêu cầu bên phía dự án "hàn chết" những mối nối thanh lan can thay vì dùng đai ốc để vặn", ông Khôi nói.

Ghi nhận của VTC News, có 7 tấm lan can sắt bảo vệ hành lang dọc bờ kênh bị trộm tháo trộm, mỗi tấm có chiều dài hơn 180cm.

Theo người dân sống xung quanh khu vực này, đơn vị chủ quản vừa lắp đặt những khung lan can sắt mới hai bên tuyến kênh này trước Tết Nguyên đán 2022 nhằm đảm bảo an toàn, nhưng bị kẻ gian tháo trộm chỉ còn những khoảng trống.

Có người đã dùng dây giăng cảnh báo nguy hiểm, nhưng người dân vẫn thấy bất an, vì chỉ cần một sơ suất nhỏ sẽ xảy ra tai nạn, rơi xuống kênh.

Mỗi thanh chắn lan can sắt dài hơn 180cm.

Ông Nguyễn Đình Tạo (sống đối diện bờ kênh) cho hay, ngày 19/2 ông phát hiện lan can bảo vệ dọc bờ kênh bị trộm tháo dở 1 - 2 thanh. Thời điểm hiện tại có 7 thanh bị mất và chưa được nhà chức trách khắc phục, người dân phải tự giăng dây để phòng ngừa tai nạn.

"Tôi thường xuyên dẫn con gái đi học qua đoạn đường Kênh Nước Đen, nhìn thấy những khoảng hở của thanh chắn được giăng dây rất mất mỹ quan và tiềm ẩn đầy hiểm nguy, đặc biệt là đối với trẻ em", ông Tạo nói.