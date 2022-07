TP.HCM không hạ điểm chuẩn vào lớp 10 công lập

(VTC News) -

Ông Nguyễn Văn Hiếu cho biết, khi xác định chỉ tiêu cho các trường, Sở đã tính toán đến các phương án dự phòng. Với các trường khó tuyển, Sở nâng chỉ tiêu cao hơn so với các năm trước, một số trường khuyết chỉ tiêu nhưng đều nằm trong dự tính. Với điểm chuẩn vừa công bố, các trường đều tuyển được 96,8% tổng số học sinh theo chỉ tiêu.

“Năm nay Sở GD&ĐT TP.HCM không hạ điểm chuẩn để tuyển bổ sung vào các trường. Mức điểm chuẩn vừa công bố phù hợp và sát với các trường. Hơn nữa, việc hạ điểm chuẩn sẽ ảnh hưởng đến hệ thống tuyển sinh. Chỉ cần hạ điểm chuẩn một trường sẽ liên quan đến rất nhiều trường, điều đó sẽ ảnh hưởng đến kết quả tuyển sinh”, ông Hiếu nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM.

2021 - 2022 là năm học khó khăn đối với cả nước, trong đó có TP.HCM. Vì vậy, đề thi vào lớp 10 năm nay vừa sức, phù hợp với tình hình dạy và học trên môi trường Internet.

“Điểm thi vào lớp 10 năm 2020 là 50 điểm trong đó môn Văn, Toán nhân hệ số 2. Năm nay cả 3 môn tính theo hệ số 1, nhìn qua thấy thấp nhưng khi so sánh, mức điểm tương đương nhau. 9 trường THPT lấy điểm chuẩn 10,5 điểm, bình quân 3,5 điểm/môn. Năm 2020 cũng từng ấy trường, điểm chuẩn 16 điểm (Toán, Văn nhân hệ số 2) tức là chỉ 3,2 điểm/ môn. Điểm cao nhất năm 2020 Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền là 41 điểm (Toán, Văn nhân hệ số 2) thì năm nay trường này cũng là điểm cao nhất 24,25 điểm”, ông Hiếu nói.

Năm 2021, TP.HCM tuyển sinh vào lớp 10 bằng hình thức xét tuyển, còn năm 2020 là năm thi tuyển vào lớp 10 gần nhất. So sánh điểm giữa hai năm có thể thấy điểm trung bình của 3 môn Văn, Toán, Ngoại ngữ khá tương đồng. Trong đó môn Văn giảm (từ 93% điểm trên trung bình xuống còn 89%) so với năm 2020. Tuy nhiên, môn Toán và Ngoại ngữ lại có điểm trên trung bình cao hơn so với 2020.

Với những học sinh không đỗ vào lớp 10 công lập, ông Hiếu khuyên phụ huynh có thể chọn môi trường giáo dục thường xuyên hay các trường ngoài công lập phù hợp, hoặc các trường trung cấp nghề.

"Hiện hệ giáo dục thường xuyên học số môn ít hơn nhưng thi tốt nghiệp đều như nhau và bằng tốt nghiệp cũng giống nhau. Việc công nhận văn bằng không có gì khác. Tất các các quận huyện đều có trung tâm giáo dục thường xuyên và các trường trung cấp nghề có rất nhiều chỉ tiêu để phụ huynh chọn lựa", Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM nói.