TP.HCM không đổi giấy đi đường sau 6/9 nếu giãn cách kéo dài

(VTC News) -

Thông tin trên được Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Trưởng phòng Tham mưu Công an TP.HCM đưa ra tại cuộc họp báo chiều 5/9. Theo ông, để tránh phiền phức cho người dân, Công an TP.HCM vẫn giữ nguyên giấy đi đường đang sử dụng sau ngày 6/9.

“Thành phố kéo dài thời gian giãn cách đến ngày nào thì Công an Thành phố sẽ kéo dài thời hạn của giấy đi đường đến ngày giãn cách đó”, ông Hà nói.

Theo ông Hà Lê Mạnh Hà, thời gian tới, khi các địa phương như quận 7, huyện Củ Chi kiểm soát được dịch, có phương án mở lại sản xuất, kinh doanh, để tránh ảnh hưởng đến đời sống người dân, Công an Thành phố cũng tính toán các phương án kiểm soát người đi đường, hoạt động kinh doanh… với các tiêu chí an toàn theo quy định của UBND TP.HCM.

“Công an thành phố sẽ kiểm tra dựa vào việc người dân đã được tiêm ngừa vaccine chưa, tiêu chí xét nghiệm, tuân thủ 5K trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và lưu thông có điều kiện”, ông Hà nói.

Công an Thành phố đang mở rộng điểm kiểm soát quét mã QR các đối tượng lưu thông trên đường. Sau khi hoàn thành, công an có thể dùng dữ liệu đó, không cần giấy đi đường vẫn có thể xác định người dân thuộc nhóm đối tượng nào, có được lưu thông hay không.

Ngoài ra, Công an TP.HCM cùng với Sở Y tế, Sở TT&TT và UBND các quận, huyện, TP Thủ Đức đang cập nhật dữ liệu về tiêm vaccine, số liệu và thông tin F0, trường hợp được cấp giấy đi đường, ưu tiên không cần cấp giấy đi đường... Khi thành phố đặt ra điều kiện an toàn với đối tượng nào, diện nào được lưu thông trên đường thì công an sẽ quản lý được.