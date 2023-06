TP.HCM huy động hơn 12.000 cán bộ coi thi tuyển sinh lớp 10

(VTC News) -

Đó là thông tin được ông Hồ Tấn Minh, Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT TP.HCM cung cấp tại cuộc họp báo về các vấn đề kinh tế xã hội, chiều 1/6.

Ông Minh cho biết, số lượng học sinh lớp 9 dự xét tốt nghiệp THCS là 113.802 học sinh. Tổng số thí sinh tham dự thi tuyển vào lớp 10 là 96.325, trong đó có 88.237 thí sinh chỉ đăng ký xét 3 nguyện vọng thường; 1.147 thí sinh đăng ký xét nguyện vọng tích hợp; 6.941 thí sinh đăng ký xét nguyện vọng chuyên.

TP.HCM huy động 12.306 giáo viên làm cán bộ coi thi và 2.370 nhân viên, bảo vệ, công an… làm nhiệm vụ tại các điểm thi.

Học sinh dự thi vào lớp 10 năm học 2022 - 2023. (Ảnh minh họa)

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023 - 2024 sẽ diễn ra vào ngày 6 và 7/6. Có 158 điểm thi, trong đó có 147 điểm thi thường, 11 điểm thi chuyên.Tổng cộng 4.102 phòng thi, trong đó 3.778 phòng thi lớp 10 thường với 24 thí sinh/phòng. Ở mỗi điểm thi sẽ có thêm 3 phòng thi dự phòng.

Ông Minh cho biết thêm Sở đã chỉ đạo việc dạy và học, hoàn thành kế hoạch dạy học và đánh giá, xếp loại học sinh ở các trường phổ thông năm học 2022 - 2023; tổ chức ôn tập học sinh lớp 9 theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, phù hợp với thực tế nhà trường.

Theo đó, việc chuẩn bị cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ kỳ thi như địa điểm in sao đề thi, lưu trữ bài thi, làm phách, chấm thi; hạ tầng công nghệ thông tin, máy tính, máy in, máy quét; phòng cháy - chữa cháy; ấn chỉ ấn phẩm, văn phòng phẩm,… phục vụ kỳ thi, đảm bảo an toàn vệ sinh tại tất cả cả điểm thi, tất cả đều đã được chuẩn bị chu đáo.

"Sở sẽ phối hợp Sở Y tế TP.HCM và Công an TP.HCM để đảm bảo an ninh trật tự cho kỳ thi, phối hợp Sở Giao thông Vận tải TP.HCM để đảm bảo an toàn giao thông cho kỳ thi", ông Minh nói.

Năm 2023 cũng là năm Sở sẽ thực hiện công tác chuyển đổi số mạnh mẽ nhất trong công tác đăng ký và tổ chức kỳ thi. Thí sinh sẽ không cần đăng ký bằng giấy như trước đây, tất cả hồ sơ đều được số hóa; chỉ cần thực hiện ký xác nhận ngay tại trường. Điều này làm giảm sai sót và giúp tiện lợi rất nhiều cho thí sinh.

Ngoài ra, Sở đã triển khai việc đăng ký tuyển sinh trực tuyến thông qua app trên di động kết hợp với bản đồ GIS nhằm hỗ trợ phụ huynh, học sinh trong việc đăng ký nguyện vọng, tránh chọn các nguyện vọng quá xa nhà. Nhờ đó, phụ huynh, học sinh đã chọn lựa những nguyện vọng phù hợp hơn trước.

