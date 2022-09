TP.HCM: Hơn 88.000 lượt xe bị lỗi thanh toán khi qua trạm thu phí cầu Phú Mỹ

3 trạm An Sương - An Lạc, cầu Phú Mỹ, xa lộ Hà Nội (TP.HCM) đón 2,7 triệu lượt xe sử dụng dịch vụ thu phí không dừng (ETC) sau một tháng triển khai (1-30/8).

Theo Sở GTVT TP.HCM, tỷ lệ đọc thẻ thất bại khi qua các trạm thu phí tăng nhanh. Đặc biệt là thẻ do VDTC phát hành (ePass).

Tại trạm thu phí cầu Phú Mỹ, tỷ lệ đọc thất bại của thẻ VDTC là 10,2%, VETC có 2,8%, trong khi tỷ lệ đọc thẻ thất bại tại trạm trước đây chỉ 0,5%. Lượng xe sử dụng ETC qua trạm trong tháng 8 hơn 676.000 lượt, với hơn 88.000 lượt xe gặp lỗi về thẻ khi qua trạm thu phí này.

Xe cộ nối đuôi nhau qua trạm thu phí Long Phước ngày đầu triển khai thu phí ETC. (Ảnh: Quỳnh Danh)

Sở GTVT nhận định từ khi triển khai thu phí không dừng đến nay, tình trạng lưu thông tại trạm thu phí xa lộ Hà Nội và cầu Phú Mỹ diễn ra bình thường.

Riêng trạm thu phí An Sương - An Lạc, trong tuần đầu tiên triển khai thu phí không dừng ETC đã xảy ra ùn ứ giao thông, có thời điểm dòng xe chờ vào làn thu phí hỗn hợp kéo dài khoảng 3 km.

Sau khi chủ đầu tư bố trí thêm mỗi chiều lưu thông 1-2 làn thu phí hỗn hợp, đến nay tình hình lưu thông qua trạm tương đối ổn định, chỉ ùn ứ cục bộ giờ cao điểm.

Đến nay, lượng ôtô dán thẻ định danh ở TP.HCM của Công ty TNHH Thu phí không dừng (VETC) là hơn 330.000 xe và Công ty CP Giao thông số Việt Nam (VDTC) là hơn 190.000 ôtô, chiếm 77% tổng số ôtô tại thành phố.

Thời gian tới, TP.HCM tập trung dán thẻ định danh cho phương tiện giao thông khi đến đăng kiểm, chỉ duy trì một làn thu phí hỗn hợp trên mỗi chiều xe chạy qua trạm.