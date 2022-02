TP.HCM gọi gần 4.000 thanh niên nhập ngũ năm 2022

(VTC News) -

Báo cáo về công tác chuẩn bị giao quân năm 2022, Đại tá Lê Xuân Thế, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM cho biết, hiện các địa phương đã tổ chức Lễ trao lệnh gọi nhập ngũ cho công dân trang trọng, đúng thành phần theo quy định.

Tổng số lệnh gọi nhập ngũ đã trao là 3.984, trong đó lệnh chính thức là 3.800 công dân nam, dự phòng 184 (chiếm 4,84% so với chỉ tiêu).

Có 1.684 công dân nhận lệnh gọi nhập ngũ có trình độ trung cấp, cao đẳng và đại học (đạt 44,32% so với chỉ tiêu); 3.289 công dân có sức khoẻ loại 1, loại 2 (đạt 83,92% so với chỉ tiêu).

Đại tá Lê Xuân Thế, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM. (Ảnh: TTBC TP.HCM)

Theo Đại tá Lê Xuân Thế, cấp uỷ, chính quyền các cấp đã quan tâm, chăm lo chính sách hậu phương quân đội với những chương trình thiết thực như: lập sổ tiết kiệm, tặng quà cho công dân trúng tuyển, hỗ trợ cho gia đình có công dân nhập ngũ gặp khó khăn.

Tổng số tiền hỗ trợ hơn 21,6 tỷ đồng, bình quân mỗi công dân lên đường nhập ngũ được nhận tiền, quà trị giá khoảng 5,7 triệu đồng.

Thời gian tới, TP Thủ Đức và các quận huyện không tổ chức “Hội trại tòng quân” năm 2022. Căn cứ vào tình hình, điều kiện thực tế tại địa phương, công dân nhập ngũ sẽ tập trung tại điểm giao quân, được tổ chức Lễ giao quân theo quy định; 100% được tổ chức khai báo y tế và xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kĩ thuật RT-PCR.

Về kết quả công tác tuyển chọn công dân tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2022, Trung tá Nguyễn Hồng Kông, Phó trưởng Phòng Tổ chức cán bộ Công an TPHCM cho hay, Công an TP đã triển khai đến Công an các địa phương, yêu cầu tập trung chốt nguồn tuyển, không để phát sinh trường hợp trùng danh sách giữa quân sự và công an; vận động các trường hợp mắc tật khúc xạ điều trị, báo cáo đề xuất UBND địa phương hỗ trợ 1 phần hoặc toàn bộ chi phí điều trị; quản lý chặt chẽ công dân đã phát lệnh gọi; cùng các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trong buổi lễ ra quân sắp tới.

“Hiện Công an TP đã hoàn tất hồ sơ tuyển chọn theo quy định, đảm bảo tuyển đủ 959 chỉ tiêu được giao, có nguồn dự phòng để bù vào sau khi phúc tra, kiểm chứng”, Trung tá Kông nói.

Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. (Ảnh: TTBC TP.HCM)

Tại buổi họp, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đánh giá cao một số lực lượng liên quan khi đã nỗ lực, khẩn trương làm tốt công tác tuyển quân năm 2022.

Từ nay đến ngày giao nhận quân, ông Mãi yêu cầu Bộ Tư lệnh TP và Công an TP tiếp tục thực hiện các giải pháp đã đề ra; rà soát lại công tác chuẩn bị, đặc biệt là nắm chắc số lượng, tình hình, tâm tư của thanh niên nhập ngũ, đảm bảo giao nhận đủ về số lượng và chất lượng trong buổi lễ ra quân; tiếp tục quan tâm, chăm lo những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn để công dân yên tâm lên đường nhập ngũ.

Lãnh đạo TP cũng yêu cầu phải phối hợp tổ chức đủ số lượng, an toàn, trang trọng. Nhằm đảm bảo an toàn giao thông, an toàn phòng, chống dịch COVID-19, các đơn vị thống nhất việc gia đình sẽ tiễn các thanh niên nhập ngũ đến phường, hạn chế đối đa người thân đến điểm giao nhận quân cuối cùng.

Sau khi hoàn tất giao nhận quân, giao Bộ Tư lệnh TP chỉ đạo, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát lại lực lượng lần cuối, xử lý các vấn đề phát sinh.

“Việc tuyển quân không chỉ đảm bảo đạt chỉ tiêu về số lượng mà mỗi người tham gia, từ thanh niên đến gia đình phải thực hiện với tinh thần tình nguyện, trách nhiệm, hăng hái và đạt sự đồng thuận của xã hội”, ông Mãi nhấn mạnh.