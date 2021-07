TP.HCM: Giấy xét nghiệm âm tính phải có hiệu lực 72 giờ tại chốt kiểm soát dịch

(VTC News) -

TP.HCM đã tái thiết lập 12 chốt, trạm kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 tại các cửa ngõ.

Để việc kiểm soát được diễn ra nhanh chóng, thuận tiện, đảm bảo lưu thông thông suốt, Phòng CSGT đường sắt - đường bộ (PC08) Công an TP.HCM đề nghị người dân chuẩn bị sẵn các giấy tờ như: Giấy xét nghiệm COVID-19 âm tính có giá trị 72 tiếng kể từ thời điểm lấy kết quả xét nghiệm và xác nhận của cơ quan y tế; giấy CMND/CCCD của người điều khiển phương tiện (để đối chiếu với giấy xét nghiệm); giấy khai báo y tế tại các chốt, trạm kiểm dịch (ảnh chụp màn hình điện thoại).

Giấy xét nghiệm âm tính có hiệu lực 72 giờ tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 ở TP.HCM.

PC08 khuyến khích người dân chủ động khai báo trước theo mã QR do PC08 cung cấp của các chốt: Cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây (trạm thu phí Long Phước), đường dẫn Tân Tạo - Chợ Đệm (trạm thu phí Cao tốc TP.HCM - Trung Lương), Trần Văn Giàu (chân cầu Đôi, giáp Long An), Quốc lộ 1A (ngã 4 Ba Làng, giáp Long An), Quốc lộ 22 (trên đường Xuyên Á Quốc lộ 22, giáp Tây Ninh), Tỉnh lộ 8 (chân cầu Phú Cường, giáp Bình Dương), Quốc lộ 13 (chân cầu Vĩnh Bình, giáp Bình Dương), Quốc lộ 1A (chân cầu vượt Sóng Thần, giáp Bình Dương), Quốc lộ 1K (trên Quốc lộ 1K, giáp Bình Dương), Quốc lộ 50 (trên Quốc lộ 50, giáp Long An), Quốc lộ 1A (trước cổng Đại học An ninh, kiểm tra hướng từ Đại học Am ninh ra Quốc lộ 1A), chân cầu Đồng Nai.

PC08 lưu ý mọi người tham gia giao thông tuân thủ nguyên tắc 5K của Bộ Y tế, chấp hành sự kiểm tra, kiểm soát của các lực lượng kiểm soát giao thông và các lực lượng chức năng trên đường, các chốt kiểm soát dịch tại TP.HCM.