Chị Thu Hằng cho biết, ngày đầu áp dụng thẻ xanh COVID-19 còn lúng túng, do không chuẩn bị trước ở nhà nên đến siêu thị phải nhập lại thông tin trên sổ sức khỏe điện tử để lấy thẻ xanh. "Hơi lâu một chút do không chuẩn bị chụp trước thẻ ở nhà, nhưng tiện lợi, an toàn, áp dụng thẻ xanh là rất đúng và rất tốt cho mình và cộng đồng nữa, chỉ cần có thẻ xanh như này là biết đã tiêm vaccine, không tạo ra sự nghi ngờ hay lo sợ cho người xung quanh tiếp xúc với mình", chị Hằng nói.