TP.HCM đồng loạt tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em từ ngày 28/10

(VTC News) -

Sáng 27/10, TP.HCM tổ chức tiêm vaccine COVID-19 đầu tiên cho trẻ em tại Trường tiểu học thị trấn Củ Chi (huyện Củ Chi).

Đánh giá công tác tổ chức tiêm vaccine, ông Nguyễn Hữu Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho rằng, địa phương đã có sự chuẩn bị, tổ chức chặt chẽ, đảm bảo khoảng cách an toàn và hiệu quả.

“Các em học sinh đến tiêm vaccine đều tỏ ra phấn khởi và nhận được sự đồng thuận lớn từ các bậc phụ huynh”, ông Hưng cho biết.

Ông Nguyễn Hữu Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM.

Theo kế hoạch, chiều nay (27/10), quận 1 sẽ tổ chức tiêm vaccine cho trẻ tại 3 điểm tiêm gồm Trường THPT Lương Thế Vinh, THPT Ernst Thalmann và Bệnh viện quận 1 với khoảng 1.600 trẻ.

Ông Hưng cũng cho hay, từ ngày mai (28/10), tất cả quận, huyện và TP Thủ Đức sẽ đồng loạt triển khai các điểm tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em. "Tuy nhiên chỉ đơn vị nào chuẩn bị đầy đủ các điều kiện đảm bảo an toàn theo hướng dẫn của ngành y tế mới được triển khai tiêm chủng, còn ngược lại sẽ không được tổ chức tiêm cho đến khi đảm bảo an toàn thực sự", ông Hưng nói.

Các địa phương, đơn vị chưa đảm bảo an toàn phải báo cáo ngay cho Sở Y tế TP.HCM lý do tại sao chưa an toàn và cần hỗ trợ gì để có sự chủ động phối hợp nhằm đảm bảo công tác tiêm chủng cho các em.

Huyện Củ Chi và quận 1 là hai địa phương được TP.HCM chọn là nơi thí điểm tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em đầu tiên. Huyện Củ Chi sẽ tiêm vaccine phòng COVID-19 cho 11.000 trẻ từ 16-17 tuổi trên địa bàn.

TP.HCM đã ban hành kế hoạch tiêm vaccine phòng COVID-19 cho học sinh từ 12-17 tuổi. Học sinh 16-17 tuổi được tiêm trước và cuốn chiếu dần đến độ tuổi nhỏ hơn.