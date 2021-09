TP.HCM: Điều tra việc mua bán trái phép, làm giả tân dược phòng chống COVID-19

(VTC News) -

Tại họp báo chiều 27/9, Thượng tá Huỳnh Quang Tuyến, Phó trưởng phòng Tham mưu Công an TP.HCM cho biết, về hành vi bán thuốc điều trị COVID-19 trái phép, công an thành phố đang xử lý 2 vụ việc. Cụ thể, một vụ mua bán thuốc kháng virus (Molnupiravir) trái phép và một vụ làm giả và mua bán tân dược giả phòng COVID-19.

Thượng tá Huỳnh Quang Tuyến, Phó trưởng phòng Tham mưu Công an TP.HCM.

Ông Tuyến cho biết, Công an TP.HCM đã khởi tố một vụ án với 3 bị can về sản xuất hàng giả, buôn bán tân dược giả các nhãn hiệu có tác dụng điều trị COVID-19.

Công an thành phố cũng đang điều tra hành vi tham ô tài sản, mua bán thuốc kháng virus Molnupiravir liên quan cán bộ quản lý dược tại Trung tâm Y tế quận Bình Tân và Tân Phú cùng các đối tượng liên quan.

Về việc báo chí phản ánh vẫn còn tình trạng người dân tự đi xe máy từ thành phố về quê, việc kiểm soát hiện nay thế nào, Thượng tá Huỳnh Quang Tuyến cho biết, Công an thành phố lập 12 chốt cấp thành phố, 39 chốt cấp huyện tại các tuyến đường giáp ranh, tỉnh giáp ranh cũng bố trí chốt như vậy.

Tất cả các chốt giáp ranh các tỉnh đều có lực lượng công an thành phố, lực lượng của Bộ Công an, quân sự, y tế. Công an thành phố kiểm soát kiểm soát 24/24h, rất chặt chẽ.