TP.HCM điều tra thông tin rao bán thuốc kháng virus Molnupiravir

(VTC News) -

Phát biểu tại buổi họp báo cung cấp thông tin về tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố chiều 21/9, ông Nguyễn Văn vĩnh Châu, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết, hiện nay, gói thuốc C (thuốc kháng virus Molnupiravir) được sử dụng dưới sự kiểm soát chặt của Bộ Y tế. Người sử dụng thuốc phải ký vào văn bản đồng ý sử dụng và được cơ quan y tế địa phương theo dõi rất chặt.

“Tại thành phố, nhóm chuyên gia của Đại học Y dược TP.HCM theo dõi rất kỹ, lấy mẫu xét nghiệm vào ngày 5 và 7 để theo dõi diễn biến của những trường hợp dùng thuốc. Gói thuốc C dùng tại nhà hay bệnh viện dã chiến, bệnh viện điều trị khi sử dụng không hết phải trả về cho Sở Y tế để quản lý”, ông Châu khẳng định.

Ông Nguyễn Văn vĩnh Châu, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM.

Theo ông Châu, khi triển khai cấp gói thuốc A, B, C để điều trị F0, Sở Y tế đã thành lập 8 đoàn kiểm tra để kiểm tra việc phát 3 gói thuốc này. Mới đây, xuất hiện thông tin trên mạng về việc gói thuốc C được rao bán. Sở Y tế đã ban hành văn bản để nhắc lại vấn đề sử dụng và quản lý gói thuốc C này.

“Đồng thời, thanh tra Sở Y tế cùng Công an TP.HCM đang tìm hiểu, điều tra và xử lý vi phạm nếu có”, ông Châu nhấn mạnh.

Về việc một số bệnh nhân COVID-19 có triệu chứng tâm lý, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM thông tin: Thành phố có bệnh viện chuyên khoa giải quyết tâm lý cho các bệnh nhân, nếu bệnh nhân COVID-19 có vấn đề về tâm thần thì sẽ được bác sĩ tại Bệnh viện Tâm thần thành phố hội chẩn để điều trị.

“Đến nay, thành phố liên hệ với hơn 70 cơ sở có bệnh nhân COVID-19 mắc vấn đề về tâm thần để bác sĩ tới tận nơi, theo dõi, điều trị và cấp thuốc”, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết.

Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), thành phố đã đạt trên 93% tỷ lệ tiêm vaccine COVID-19 mũi 1 cho người trên 18 tuổi. Tỷ lệ này được tính dựa trên thống kê dân số đến ngày 30/6, thời điểm nhiều người dân chưa rời TP.HCM.

Theo HCDC, đến hết ngày 20/9, TP.HCM đã tiêm vaccine COVID-19 mũi 2 cho hơn 2,1 triệu người. Như vậy, đến hết ngày 20/9, TP.HCM đã tiêm tổng cộng 8.876.463 mũi vaccine cho người dân.