TP.HCM đề xuất đón khách quốc tế từ tháng 12

Mới đây, dự thảo đề án tổ chức đón khách du lịch quốc tế đến TP.HCM sử dụng "hộ chiếu vaccine" cuối năm 2021 và năm 2022 được đưa ra lấy ý kiến các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn.

Theo đó, TP.HCM dự kiến thí điểm từ tháng 12/2021 và thực hiện mở rộng trong năm 2022, không yêu cầu cách ly sau nhập cảnh khi áp dụng cơ chế “hộ chiếu vaccine”.

Giai đoạn 1 (từ tháng 12/2021), TP thí điểm đón khách quốc tế theo các chương trình du lịch trọn gói, khép kín thông qua các chuyến bay thuê chuyến và thương mại quốc tế, qua các phương tiện du lịch đường thủy tại các khu vực, cơ sở dịch vụ du lịch được lựa chọn tại TP.HCM. Doanh nghiệp lữ hành được phép hoạt động phải đáp ứng đủ các điều kiện

Giai đoạn 2 (từ tháng 1/2022), mở rộng phạm vi đón khách du lịch quốc tế, cho phép tất cả các doanh nghiệp lữ hành quốc tế đủ điều kiện theo quy định được phép phục vụ khách du lịch quốc tế đến TP thông qua các chuyến bay thuê chuyến và thương mại quốc tế thường lệ, thông qua các phương tiện du lịch đường thủy.

Khách có thể tham gia các chương trình du lịch kết hợp nhiều điểm đến sau khi đã hoàn thành chương trình du lịch tại TP.HCM trong thời gian 7 ngày (trước mắt kết nối Kiên Giang, Nha Trang, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ninh) và có thể bổ sung thêm một số địa phương khác (nếu đáp ứng điều kiện và có đề xuất đón khách du lịch quốc tế).

Trong 9 tháng đầu năm 2021, khách quốc tế mới đến TP.HCM là 0 lượt. (Ảnh: Quỳnh Danh)

Giai đoạn 3, TP.HCM dự kiến mở cửa lại hoàn toàn đối với thị trường khách du lịch quốc tế. Thời điểm bắt đầu giai đoạn 3 sẽ căn cứ tình hình dịch bệnh thực tế và trên cơ sở đánh giá kết quả đón khách du lịch quốc tế trong 2 giai đoạn đầu.

Về việc thực hiện quy trình, thủ tục nhập xuất cảnh cho khách du lịch quốc tế tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Cảng hành khách quốc tế - Cảng Sài Gòn; Quy trình vận chuyển khách; Quy trình đón và phục vụ khách du lịch quốc tế tại cơ sở lưu trú, điểm tham quan, cơ sở dịch vụ du lịch sẽ theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của các bộ ngành trung ương.

Do biến động liên tục của dịch bệnh COVID-19, các chỉ tiêu của ngành du lịch của du khách quốc tế nói riêng và của cả TP.HCM nói chung trong 9 tháng đầu năm 2021 bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Đặc biệt, trong 9 tháng đầu năm 2021, khách quốc tế mới đến TP.HCM là 0 lượt; Khách du lịch nội địa 9 tháng 2021 ước đạt 7,7 triệu lượt khách, giảm 31% so với 9 tháng 2020 và giảm 52% so với 9 tháng năm 2019. Tổng thu từ khách du lịch 9 tháng năm 2021 đạt 39.523 tỷ đồng giảm 31% so với 9 tháng 2020, giảm 62% so với 9 tháng năm 2019.

Theo thống kê của UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện trên địa bàn thành phố chỉ còn khoảng 50% số lượng doanh nghiệp lữ hành đang hoạt động. Trong đó, có đến 90% doanh nghiệp lữ hành vừa và nhỏ, doanh nghiệp lữ hành chuyên kinh doanh thị trường inbound đã tạm ngưng hoạt động.

Một số doanh nghiệp lớn vốn tư nhân chỉ bố trí nhân sự trực tại công ty, doanh nghiệp vốn nhà nước cũng hoạt động cầm chừng, một số doanh nghiệp dựa trên nguồn vốn dự phòng còn lại để hoạt động. Bên cạnh đó các doanh nghiệp đều cắt giảm từ 50-80% lao động để duy trì hoạt động kinh doanh trong giai đoạn khó khăn này.