TP.HCM còn 18 cửa hàng thiếu xăng

(VTC News) -

Ngày 19/11, tại phiên họp về tình hình kinh tế - xã hội năm 2022 và kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2023 của TP.HCM, ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Công Thương cho biết, về tình hình xăng dầu hiện nay, sau rất nhiều nỗ lực của TP cùng với sự hỗ trợ của Trung ương, đến nay cơ bản khó khăn đã giảm bớt.

"Tính đến chiều 18/11, chỉ còn 18 cửa hàng thiếu xăng, so với giai đoạn cao điểm là 137 cửa hàng thiếu", ông Bùi Tá Hoàng Vũ nói.

Thời gian tới, Sở Công Thương sẽ phối hợp với ngân hàng để có những chính sách về nguồn vốn ưu đãi cho các nhóm doanh nghiệp sản xuất và phân phối phục vụ cho chương trình bình ổn thị trường. Hiện TP đã chuẩn bị lượng vốn với 17.000 tỉ đồng để phục vụ hàng Tết.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi chủ trì phiên họp.

Trong khi đó, bà Lê Thị Huỳnh Mai, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP cho biết, năm 2022 các lĩnh vực kinh tế có mức tăng trưởng khá. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) TP tăng 9,44% so với cùng kỳ (năm 2021 giảm 6,78%) và vượt kế hoạch đề ra (Kế hoạch năm 2022 là 6-6,5%). Chỉ số sản xuất công nghiệp IIP ước tăng 17,3% so với cùng kỳ, trong đó bốn ngành công nghiệp trọng yếu ước tăng 19,92% so với cùng kỳ.

Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của doanh nghiệp TP qua cửa khẩu cả nước ước đạt 49,5 tỷ USD, tăng 10,3% so với cùng kỳ. Tổng kim ngạch nhập khẩu của doanh nghiệp TP qua cửa khẩu cả nước ước đạt 66,2 tỷ USD, tăng 10% so cùng kỳ. Thu ngân sách nhà nước vượt dự toán giao.

Trong 19 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu năm 2022, dự kiến có 14 chỉ tiêu cơ bản đạt và vượt kế hoạch. Có 2/19 chỉ tiêu dự kiến không đạt và có 3/19 chỉ tiêu chưa có cơ sở tính toán và đánh giá.

Trong năm 2022, UBND TP đã giao và phân bổ chi tiết số kế hoạch vốn hơn 37 nghìn tỷ đồng. Căn cứ số liệu của Kho bạc Nhà nước TP cung cấp, tổng vốn kế hoạch đầu tư công năm 2022 của TP đã giải ngân đến ngày 31/10/2022 là 11.418,639 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 30,48% tổng kế hoạch vốn giao.

Đến hết niên độ Kế hoạch đầu tư công năm 2022 (ngày 31/1/2023), TP dự kiến giải ngân vốn là 28.753,707 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 76,7% tổng số vốn giao.

Tại phiên họp, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đề nghị các sở ngành, quận huyện chuẩn bị tổng kết năm và xây dựng kế hoạch năm 2023 với tinh thần phải đánh giá sát tình hình để xác định được trọng tâm và đưa ra giải pháp.

“Mặc dù tình hình còn khó khăn, nhưng vẫn còn dư địa, điều quan trọng là tìm dư địa để tập trung phát triển, phải nhìn thấy những cái phát sinh trước mắt, đánh giá cho đúng để có giải pháp, chứ không bị động”, ông Phan Văn Mãi lưu ý.