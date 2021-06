TP.HCM có thể nhận 5 triệu liều vaccine COVID-19 trong quý III

(VTC News) -

Tại phiên họp của UBND TP.HCM chiều 11/6, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Nguyễn Hoài Nam cho biết vấn đề được quan tâm nhất hiện nay tại các tỉnh, thành trên cả nước là vaccine COVID-19. Hơn 10 ngày qua, ngành Y tế cùng với lãnh đạo thành phố đã tiếp xúc với nhiều doanh nghiệp về việc này, trong đó một doanh nghiệp có khả năng phối hợp để nhập khẩu khoảng 5 triệu liều vaccine.

Số vaccine TP.HCM đã nhận được chỉ đủ tiêm cho khoảng 65.000 người.

TP.HCM đã nhận 3 đợt vaccine với 130.000 liều, chỉ tiêm được cho khoảng 65.000 người. Số lượng vaccine rất hạn hẹp nên cần ưu tiên cho bộ phận chống dịch, các địa chỉ như sân bay, cảng biển, vận tải, nhà xe, anh em phục vụ ở khu cách ly. Ông Nam cũng cho biết, UBND TP.HCM đã ký văn bản xin Bộ Y tế bổ sung 70.000 liều vaccine COVID-19 và sẽ sắp xếp theo thứ tự ưu tiên.

Cũng theo Phó Giám đốc Sở Y tế, bảo quản vaccine là vấn đề khó. Vaccine Pfizer cần được bảo quản ở -80 độ C đến -60 độ C. Vaccine Moderna cần được bảo quản ở nhiệt độ -20 độ C. Hiện, TP.HCM chỉ có Trung tâm Tiêm chủng (VNVC) là có hệ thống bảo quản.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong chủ trì cuộc họp.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cho biết, thành phố đặt mục tiêu tiêm vaccine cho 2/3 số dân cư vào cuối năm nay. Việc này rất khó khăn, phức tạp do lượng vaccine có hạn, cơ địa của mỗi người khác nhau, chưa kể có loại vaccine chỉ tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên nhưng cũng có loại hơn 12 tuổi là tiêm được.

"Cùng lúc không thể tiêm cho tất cả người dân mà phải xác định thứ tự ưu tiên từng giai đoạn", ông Phong nói và cho biết thêm, ngay sau cuộc họp này, UBND TP.HCM sẽ họp với tổ công tác mua vaccine COVID-19 vừa được thành lập, do Phó Chủ tịch UBND TP Dương Anh Đức làm tổ trưởng, để bàn và tính toán cụ thể việc triển khai mua vaccine COVID-19 trong thời gian tới.