TP.HCM có thể kéo dài giãn cách xã hội thêm 2 tuần

(VTC News) -

Sáng 30/7, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn công tác Trung ương thăm và làm việc tại TP.HCM về công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Báo cáo tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cho biết, tính đến nay thành phố đã trải qua 61 ngày giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 và 16.

Đánh giá việc thực hiện Chỉ thị 16 tăng cường, ông Phong cho biết việc hạn chế việc ra đường từ sau 18h hôm trước đến 6h sáng hôm sau được thực hiện nghiêm. Tuy nhiên, từ 6h sáng đến trước 18h, nhiều người vẫn ra đường mà không có lý do cần thiết.

Thành phố cũng đã siết chặt các khu phong tỏa, “trong chặt, ngoài chặt”, nhanh chóng xét nghiệm đưa người có nguy cơ cao đi cách ly.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong.

Ông Phong nhận định khi thực hiện Chỉ thị 10 trên cơ sở Chỉ thị 15, số ca nhiễm tăng 6,1 lần so với khi áp dụng Chỉ thị 19. Khi áp dụng Chỉ thị 16, số ca mắc tăng bình quân 7,7 lần/ngày so với khi áp dụng Chỉ thị 10. Khi tiếp tục áp dụng Chỉ thị 10 thì số ca mắc bình quân tăng 1,5 lần so với khi áp dụng Chỉ thị 16.

Theo ông Phong, khi tiếp tục áp dụng Chỉ thị 16, tốc độ tăng ca mắc bình quân đã chậm lại, chỉ tăng 1,5 lần.

“Dù tốc độ chậm lại, tuy nhiên, số tuyệt đối ca mắc hàng ngày vẫn lớn vì dịch đã lây lan sâu vào cộng đồng. Do đó để kiểm soát được dịch có thể mất hàng tháng, nên có thể sẽ tiếp tục kéo dài giãn cách theo Chỉ thị 16 thêm 2 tuần nữa, sau ngày 1/8”, Chủ tịch TP.HCM nhấn mạnh.

Thành phố sẽ áp dụng mọi biện pháp để đảm bảo thực thi triệt để các biện pháp siết chặt Chỉ thị 16, đặc biệt là từ sau 6h sáng đến 18h. Đồng thời tăng cường các biện pháp kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm người cố tình vi phạm.

Trong 19 ngày thực hiện Chỉ thị 16, bình quân mỗi ngày TP.HCM ghi nhân hơn 3.300 ca mắc mới, trong đó phần lớn trong khu cách ly, phong tỏa.

TP.HCM đã điều trị khỏi gần 25.900 bệnh nhân, hiện đang điều trị hơn 36.000 bệnh nhân, trong đó có hơn 300 bệnh nhân đang thở máy và 8 bệnh nhân đang can thiệp ECMO. Bệnh viện Hồi sức COVID-19 đã điều trị cho 381 bệnh nhân từ nặng, rất nặng sang nhẹ.