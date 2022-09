TP.HCM: Cơ sở kinh doanh karaoke lách luật để né phòng cháy chữa cháy

Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng Phòng Tham mưu, Công an TP.HCM đã thông tin về công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn tại buổi họp báo định kỳ về kinh tế - xã hội và COVID-19 ngày 15/9.

Ông Hà cho biết, từ 14/6, Công an TP đã có văn bản chỉ đạo công an các địa phương tại các quận, huyện tăng cường phối hợp kiểm tra tình hình trật tự xã hội, phòng tệ nạn xã hội, đảm bảo an toàn cháy nổ ở các quán bar, vũ trường, karaoke.

Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng Phòng Tham mưu, Công an TP.HCM thông tin tại buổi họp báo.

Bên cạnh đó, sau vụ cháy ngày 11/8 ở Hà Nội khiến 3 cảnh sát hy sinh, công an TP cũng đã tổ chức tổng đợt kiểm tra phòng cháy chữa cháy từ 17/8 đến 15/9.

Ngoài ra, sau vụ cháy cơ sở karaoke tại tỉnh Bình Dương vừa qua, công an TP cũng chỉ đạo tập trung, kiểm tra rà soát lại.

Công an TP đã kiểm tra 415 cơ sở karaoke, trong đó, có 22 cơ sở không đủ điều kiện hoạt động, xử lý vi phạm hành chính 136 cơ sở với số tiền 737 triệu đồng.

Ông Hà khẳng định các quy định về phòng cháy chữa cháy rất nghiêm ngặt, tuy nhiên trong quá trình thực hiện có những trường hợp vi phạm xảy ra dẫn đến nguy cơ mất an toàn.

Điển hình có các cơ sở lách quy định về đăng ký dịch vụ karaoke bằng việc đăng ký kinh doanh nhà hàng để không thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy bởi trang bị, lắp đặt phòng cháy chữa cháy tốn kém.

Bên cạnh đó, các trang thiết bị của các cơ sở qua kiểm tra không đảm bảo đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy. Thậm chí, có những cơ sở ngắt tín hiệu báo cháy trong các phòng vì sợ ảnh hưởng hoạt động kinh doanh.

Ngoài ra, một số cơ sở vi phạm quy định về lối thoát nạn như tận dụng lối thoát nạn hành lang bố trí bàn ghế, để vật dụng khác làm cản trở.

Ông Hà cho biết thêm do nhu cầu kinh doanh, hệ thống điện thường câu mắc và nối các dây dẫn điện không an toàn, để gần với các vật dễ gây cháy, nên nguy cơ chạm, cháy nổ rất cao.

Trước thực trạng trên, công an TP đã có chấn chỉnh, kiến nghị yêu cầu khắc phục. Đồng thời, các trường hợp vi phạm nhiều lần việc phòng cháy chữa cháy, tùy theo hành vi, tính chất mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.