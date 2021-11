TP.HCM có 7 kịch bản, đáp ứng điều trị cho 120.000 F0 cùng lúc

(VTC News) -

Chiều 18/11, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP.HCM tổ chức họp báo cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố.

Tại họp báo, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh Văn phòng Sở Y tế TP.HCM cho biết, mục tiêu chung của TP là phải duy trì được thành quả chống dịch thời gian qua, đồng thời kéo giảm số ca nhập viện, tử vong.

Do đó, Sở Y tế cùng với các sở, ngành đã xây dựng 7 kịch bản chữa trị, chăm sóc cho từng F0 trong thời gian sắp tới. Hiện, TP.HCM có trên 9.100 bác sĩ và hơn 19.000 điều dưỡng.

"TP.HCM duy trì được số lượng giường oxy, giường ICU (hồi sức tích cực), khả năng đáp ứng điều trị khoảng 120.000 F0 cùng thời điểm", bà Mai nói.

Bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh Văn phòng Sở Y tế.

TP.HCM cũng thực hiện phương án xây dựng “Bệnh viện xanh” nhằm đảm bảo công tác điều trị tốt F0.

“Vừa qua, Sở đã mời giám đốc tất cả bệnh viện tại thành phố họp để chỉ đạo xây dựng “Bệnh viện xanh”. “Bệnh viện xanh” không phải là bệnh viện không COVID-19 mà là bệnh viện an toàn, có thể tiếp nhận, thu dung, điều trị F0 tốt, không để lây nhiễm cho bệnh nhân khác, khoa khác”, bà Mai cho biết.

Theo bà Mai, thời gian qua, số lượng ca F0 tại TP có chiều hướng tăng, một số F0 phản ánh không nhận được hỗ trợ chu đáo, người mắc COVID-19 liên hệ nhưng một số bệnh viện từ chối tiếp nhận do muốn giữ "bệnh viện sạch COVID-19". Về việc này, Sở Y tế TP.HCM đã gửi công văn để chấn chỉnh các bệnh viện.

Sở Y tế tiếp tục củng cố lực lượng hỗ trợ, chăm sóc F0, từ việc kích hoạt mạng lưới thầy thuốc đồng hành với 2.500 bác sĩ để hỗ trợ F0 đến tận phường, xã khi trạm y tế chưa xử lý tốt. TP cũng duy trì Tổng đài 1022, phím 3, 4 để hỗ trợ người dân.

Bà Mai cho biết thêm, một số trường hợp người dân phản ánh trạm y tế hết gói thuốc C điều trị COVID-19 (thuốc kháng virus) phát cho F0 điều trị tại nhà. Lý do sau khi xảy ra sự cố liên quan đến cấp phát và sử dụng gói thuốc C tại quận Bình Tân, một số trạm y tế có dấu hiệu chững lại trong công tác này. Hiện tại, Sở Y tế đã có văn bản nhắc nhở và chấn chỉnh các trạm y tế.

Theo thống kê, thành phố hiện còn khoảng 2.000 gói thuốc C, nên Sở Y tế sẽ báo cáo Bộ Y tế và xin cấp thêm 100.000 gói thuốc C để dự phòng cho trường hợp số F0 gia tăng.

Cũng tại họp báo, ông Phạm Đức Hải, Phó trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP.HCM cho hay, đến hết ngày 17/11, thành phố có hơn 451.000 ca COVID-19 được Bộ Y tế công bố.

Thành phố đang điều trị gần 13.000 bệnh nhân, trong đó có 636 trẻ em dưới 16 tuổi, 302 bệnh nhân nặng đang thở máy, 9 bệnh nhân can thiệp ECMO.

Trong ngày 17/11, TP có 1.447 bệnh nhân nhập viện, 1.076 bệnh nhân xuất viện, tổng số bệnh nhân xuất viện cộng dồn từ 1/1 đến nay là 266.410 người. Trong ngày có 42 người tử vong, tổng số bệnh nhân tử vong cộng dồn là 17.305 người.

Tổng số vaccine phòng COVID-19 đã tiêm tới nay là hơn 13,8 triệu mũi, gồm 7.864.014 mũi 1 và 6.005.139 mũi 2.