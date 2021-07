TP.HCM chưa có chủ trương cách ly, điều trị F0 tại nhà

(VTC News) -

Chiều 10/7, TP.HCM tổ chức họp báo cung cấp thông tin tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP.HCM.

Trả lời câu hỏi về việc TP.HCM có chủ trương cách ly F0 tại nhà hay không, ông Tăng Chí Thượng, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết, cách ly F0 tại nhà là giải pháp của các nước, còn ở Việt Nam vẫn quyết tâm phát hiện sớm F0 để điều trị tránh lây lan.

Cũng theo ông Thượng, TP.HCM quyết tâm phát hiện sớm F0, cách ly nhằm tránh lây lan ra môi trường. Hiện nay, TP đang giãn cách, hy vọng số ca giảm dần. TP.HCM vẫn chưa có chủ trương và kỳ vọng không phải tính đến phương án cách ly F0 tại nhà.

Ông Tăng Chí Thượng, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM.

"Hiện có 80% bệnh nhân COVID-19 không có triệu chứng hoặc nhẹ. Một số nhận định cho rằng F0 không triệu chứng không phải bệnh là không đúng. Vì hiện nay ngày nào cũng có người chuyển nặng và được đưa về bệnh viện điều trị COVID-19", ông Thượng nói.

Phó Giám đốc Sở Y tế thông tin thêm, đợt dịch COVID-19 lần này bệnh nặng do 2 nhóm. Cụ thể, do bệnh COVID-19 làm nặng, phổi tổn thương; do người bệnh mắc bệnh nền khác.

Do đó Sở Y tế đã chuyển đổi công năng một số bệnh viện đa khoa để đáp ứng được cùng lúc 2 loại bệnh này. TP đã chọn bệnh viện đa khoa để chuyển đổi công năng, không chọn bệnh viện chuyên khoa bởi nếu các bệnh nhân mắc bệnh khác thì có thể điều trị ở đây được. Tuy nhiên, việc chuyển đổi bệnh viện cũng có bất lợi cho người dân, đó là người dân phải đi khám, chữa bệnh hơi xa.

Về cách ly F1 tại nhà, theo ông Thượng, ngành y tế TP rất mừng khi Bộ Y tế đã mở ra hướng mới. Sở Y tế đã phối hợp với Sở TT&TT tạo ra vòng đeo tay để giám sát cách ly F1. Hiện quận 3 và quận Phú Nhuận đã cách ly một vài trường hợp tại nhà.

Ông Tăng Chí Thượng cho biết thêm, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 quốc gia yêu cầu TP.HCM chuẩn bị 50.000 giường điều trị bệnh nhân COVID-19.

Đến nay, TP.HCM chuẩn bị được hơn 36.500 giường bệnh, trong đó có 1.000 hồi sức cấp cứu. Trong thời gian tới, qua sự phối hợp với các sở ngành, TP.HCM sẽ đáp ứng được số lượng giường bệnh theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo quốc gia.