TP.HCM chưa cho phép kinh doanh ăn uống phục vụ tại chỗ

Chiều 11/10, tại cuộc họp báo cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh, trả lời về đề xuất mở lại hoạt động kinh doanh ăn uống tại chỗ của quận 7, ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM cho biết, theo Chỉ thị 18, các loại hình dịch vụ kinh doanh nào đủ điều kiện thì đã được mở lại, loại hình có khả năng gây ra nhiều rủi ro thì phải cân nhắc.

“Ăn uống tại chỗ là tụ tập đông người nên chưa có chủ trương mở lại. Quận 7 cũng như các địa phương khác, trên bình diện chung, thành phố xét thấy là chưa nên mở”, ông Phương nói.

Ônng Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM.

Theo ông Phương, hiện TP.HCM chỉ cho phép loại hình kinh doanh ăn uống hoạt động theo hình thức bán mang về. Các loại dịch vụ sẽ do từng sở, ngành liên quan phụ trách, riêng việc ăn uống do Ban quản lý An toàn thực phẩm phụ trách. Sở Công Thương sẽ tiếp tục tham mưu, phối hợp để có những phương án phù hợp.

Trước đó, ngày 7/10, UBND quận 7 kiến nghị UBND TP.HCM thống nhất chủ trương để quận 7 được thí điểm mở thêm loại hình phục vụ ăn uống tại chỗ với các tiêu chí cụ thể. Theo đó, quy mô hoạt động của cơ sở kinh doanh ăn uống tối đa 30% công suất nhưng không quá 20 người trong cùng một thời điểm.

Các cơ sở phải đảm bảo các tiêu chí trong Bộ tiêu chí ban hành theo quyết định 3326 ngày 15/9 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP.HCM về đánh giá an toàn phòng, chống dịch tại các cơ sở kinh doanh ăn uống, cửa hàng kinh doanh thực phẩm trên địa bàn.

Việc kinh doanh phải đáp ứng yêu cầu tất cả nhân viên, người lao động và khách hàng đã được tiêm đủ liều vaccine COVID-19 theo quy định của Bộ Y tế ít nhất 14 ngày, hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 dưới 6 tháng.

Diện tích kinh doanh tối thiểu phải từ 100m2 trở lên, ưu tiên khu vực ngoài trời, thoáng khí, không sử dụng máy lạnh.

Việc kinh doanh phải thực hiện cam kết với Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 quận về đảm bảo thực hiện các điều kiện kinh doanh dịch vụ ăn ống; Phải được UBND quận 7 thẩm định điều kiện hoạt động, cấp mã QR, gắn camera giám sát và kết nối về Trung tâm kiểm soát phòng, chống dịch và phục hồi kinh tế quận 7 để kiểm soát nhân viên và khách hàng ra vào hằng ngày.

Thời gian quận 7 đề xuất thí điểm từ là ngày 10/10 cho đến khi UBND TP.HCM chính thức cho phép dịch vụ ăn uống được phục vụ tại chỗ.