TP.HCM: Cháy lớn trong khu công nghiệp Tân Phú Trung

(VTC News) -

Ngày 30/12, Công an huyện Củ Chi cho biết, đơn vị đang phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH - PC07) Công an TP.HCM phong tỏa hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy ở Công ty TNHH cách âm, cách nhiệt Phương Nam, trong KCN Tân Phú Trung.

Thông tin ban đầu, khoảng 9h cùng ngày, ngọn lửa lớn bùng lên sau tiếng nổ ở khu vực sản xuất của Công ty TNHH cách âm, cách nhiệt Phương Nam rộng 9.500m2, đóng tại lô D5-9, đường số D4, khu công nghiệp Tân Phú Trung, huyện Củ Chi.

Khói đen bốc cao cả trăm mét.

Khu vực phát ra tiếng nổ bùng cháy dữ dội khiến cả trăm công nhân đang làm việc gần đó tháo chạy ra ngoài.

Nhiều người dân cùng nhân viên công ty dùng nước, bình chữa cháy tiếp cận dập lửa nhưng không thành. Do bên trong công ty chứa nhiều vật dụng dễ cháy, nên ngọn lửa bùng cháy dữ dội kèm khói đen bốc cao khiến nhiều người hoảng sợ.

Phát hiện đám cháy, nhiều công nhân khu khu vực khác đã dùng phương tiện tại chỗ dập lửa và di dời đồ đạc, hàng hóa, nguyên vật liệu ra ngoài.

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an huyện Củ Chi, Công an quận 12, Công an huyện Hóc Môn phối hợp cùng Đội PCCC KCN Tân Phú Trung và Phòng PC07 đã điều động 13 xe chữa cháy chuyên dụng cùng gần 100 cán bộ, chiến sĩ có mặt dập lửa.

Đến 11h10 cùng ngày, vụ cháy được khống chế hoàn toàn. Vụ cháy khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi, diện tích cháy khoảng 2.700m2