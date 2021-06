TP.HCM: Cán bộ công an quận Tân Phú mắc COVID-19 bị tổn thương phổi

(VTC News) -

Ngày 8/6, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM cho biết, đơn vị này đang theo sát tình trạng sức khỏe của BN8944 (cán bộ công an phường ở quận Tân Phú) do có diễn biến tổn thương phổi.

BN8944 được Bệnh viện Công an chuyển đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM hôm 6/6 do suy hô hấp, được điều trị hồi sức, thở máy xâm lấn. Tuy nhiên do diễn tiến tổn thương phổi tiến triển, sáng 8/6, bệnh nhân được xem xét chỉ định đặt ECMO.

Phong tỏa hoàn toàn Bệnh viện Tân Phú, TP.HCM ngày 28/5. (Ảnh: HCDC)

BN8944 là công an phường Phú Trung, quận tân Phú. Theo điều tra ban đầu, trong 4 ngày từ 28 - 31/5, cán bộ này trực tại chốt Bệnh viện quận Tân Phú.

Từ 1 - 4/6, bệnh nhân trực ở chốt 128B kênh Tân Hóa. Trong đó, ngày 2/6, bệnh nhân thấy mệt. Đến 4/6, cán bộ này bị sốt cao, sau một ngày thì mệt nhiều và khó thở.

Ngày 6/6 bệnh nhân vẫn sốt, mệt và khó thở nên đi khám bệnh.

Bệnh nhân được phân luồng, chuyển phòng cách ly tạm và được xét nghiệm sàng lọc cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Người vợ đi cùng BN8944 được lấy mẫu xét nghiệm và cũng cho kết quả dương tính (BN8945) .

Ngay khi nhận được thông tin, Trung tâm Y tế quận Tân Phú thực hiện phong tỏa tạm thời 48 hộ, 227 nhân khẩu để tổ chức điều tra truy vết các trường hợp tiếp xúc F1, F2 với 2 bệnh nhân trên.