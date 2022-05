TP.HCM: Bắt hai tên cướp điện thoại khiến người truy đuổi chết thương tâm

(VTC News) -

Ngày 5/5, Công an quận 12 (TP.HCM) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Điền Đức Huy (25 tuổi, ngụ quận 12) và Phùng Tấn Thành (24 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) về tội cướp giật tài sản.

Đây là 2 kẻ liên quan đến vụ nam thanh niên tử vong do đuổi cướp trên đường Nguyễn Văn Quá.

Theo cảnh sát, tối 27/4, Huy và Thành cướp giật điện thoại của anh C.X.Đ. (19 tuổi, quê Nghệ An). Nạn nhân sau đó truy đuổi và gặp tai nạn giao thông trên đường Nguyễn Văn Quá, quận 12.

Điền Đức Huy và Phùng Tấn Thành bị công an bắt giữ. (Ảnh: Công an cung cấp)

Vụ tai nạn làm anh Đ. tử vong, 2 tên cướp sau đó bỏ chạy khỏi hiện trường. Công an quận 12 đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ vào cuộc điều tra, bắt giữ Huy và Thành.

Liên quan sự việc, tối 27/4, người dân sống trên đường Nguyễn Văn Quá phát hiện anh Đ. lái xe máy đuổi theo một xe máy khác do hai thanh niên cầm lái chạy theo hướng Trường Chinh về Chợ Cầu, quận 12. Nhân chứng cho biết, anh Đ. vừa đuổi theo 2 thanh niên vừa truy hô cướp.

Quá trình truy đuổi, khi đến phường Đông Hưng Thuận (quận 12), xe anh Đ. xảy ra va chạm với phương tiện khác. Nạn nhân sau đó ngã xuống đường, tử vong tại chỗ.

Lực lượng chức năng ngay sau đó có mặt tại hiện trường để khám nghiệm và xác định vụ tai nạn chết người xảy ra khi nạn nhân truy bắt cướp.

Trước đó, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02, Công an TP.HCM) cũng phối hợp cùng Công an quận Gò Vấp điều tra, làm rõ vụ nữ sinh tử vong nghi do truy đuổi cướp được một số trang mạng xã hội đăng tải.

Vụ việc xảy ra vào rạng sáng 21/4, nữ sinh viên tên N.T.V. chạy xe máy trên đường Phan Văn Trị, hướng từ đường Nguyễn Oanh về đường Thống Nhất, quận Gò Vấp.

Khi tới giao lộ với đường số 3, phường 10 thì xe của nữ sinh này va chạm với một xe máy tự chế khác. Cú va chạm mạnh khiến nữ sinh viên chết tại chỗ.

Công an sau đó có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra làm rõ vụ việc.

Sau khi vụ việc xảy ra, trên mạng xã hội lan truyền thông tin nữ sinh viên chết do truy đuổi tên cướp để lấy lại điện thoại nhưng không may va chạm với xe chở hàng. Hiện, cảnh sát tiếp tục điều tra, làm rõ.