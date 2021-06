TP.HCM: Bắt cán bộ chống buôn lậu lập công ty cho người khác buôn lậu

(VTC News) -

Ngày 3/6, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã có quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Hoàng Duy Tiến, cán bộ phụ trách chống buôn lậu thuộc Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC03, Công an TP.HCM) về tội "Buôn lậu".

Hình minh hoạ.

Cùng bị bắt với Tiến còn có 4 đồng phạm, 4 người này không công tác trong ngành công an.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cũng đã thực hiện lệnh khám xét nhà của các bị can.

Theo kết quả điều tra ban đầu, bị can Tiến đã lập nhiều công ty để các đồng phạm buôn lậu hàng điện tử, điện máy.

Công an TP.HCM đang mở rộng điều tra, hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.