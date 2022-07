TP.HCM: Bánh trung thu 'xuống phố' sớm, khách mua vẫn chưa mặn mà

(VTC News) -

Ghi nhận của PV VTC News ngày 26 và sáng 27/7, các nhãn hàng chuyên kinh doanh bánh trung thu như Kinh Đô, Như Lan, Đồng Khánh, Hỷ Lâm Môn... đã mang bánh xuống phố với nhiều loại, từ bình dân đến cao cấp. Theo các đơn vị sản xuất, việc bán bánh trung thu sớm để bù lại mùa bánh trung thu năm ngoái thất thu bởi dịch COVID-19.

Một số tiệm bánh mở bán sớm nhưng lượng khách còn thưa thớt.

Người mua chủ yếu là khách lẻ, mua để thưởng thức và biếu tặng cá nhân. Khách hàng tổ chức, doanh nghiệp đang được chào giá để đặt hàng với số lượng lớn. Giá bánh trung thu năm nay tăng từ 15 tới 25% tùy sản phẩm, tùy thương hiệu.

Lý giải giá bánh cao hơn những năm trước, nhiều đơn vị cho hay, do giá nguyên liệu đầu vào để làm bánh đều tăng mạnh, nên giá bánh bán ra thị trường cũng cao hơn so với những năm trước.

Cụ thể, bánh Kinh Đô có giá dao động từ 55.000 - 390.000 đồng/cái (tuỳ loại). Loại có giá bán thấp nhất là bánh dẻo sầu riêng, đậu xanh, hạt sen 55.000 đồng/cái (không trứng 180g). Loại có giá cao là gà quay sốt X.O Kinh Đô giá 390.000 đồng/cái (4 trứng, 800g). Mức giá này cao hơn năm trước khoảng 20%.

Đối với bánh Như Lan có giá từ 50.000 - 750.000 đồng/cái (tuỳ loại), loại có giá thấp nhất là đậu xanh, sen, môn 50.000 đồng/cái (1 trứng 150g). Loại có giá cao nhất là yến sào vi cá 750.000 đồng/cái (8 trứng, 1,2 kg).

Bảng giá bánh trung thu Kinh Đô năm 2022.

Đáng chú ý, với những sản phẩm bánh trung thu được bán theo hộp, combo... có giá lên đến cả triệu đồng. Thương hiệu Kinh Đô có dòng bánh cao cấp Trăng Vàng Black&Gold Kim Cương có giá 4.900.000 đồng/hộp sơn mài (6 bánh loại 180g). Thương hiệu Hỷ Lâm Môn có dòng cao cấp Nguyệt Đế Lâm Môn hộp 8 bánh giá 2.860.000 đồng.

Theo ông Nguyễn Văn Thắng, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Thành Đô (TP.HCM) - doanh nghiệp vừa sản xuất vừa phân phối bánh trung thu, so với năm 2020, giá bánh các loại năm nay tăng 15% - 25% do chi phí đầu vào tăng mạnh.

"Tăng mạnh nhất là lòng đỏ trứng muối, giá hơn 5.000 đồng/trứng, trong khi mọi năm dưới 3.000 đồng/trứng. Bột, dầu ăn... cũng đều tăng giá đáng kể. Để người tiêu dùng ít thấy giá tăng, có thương hiệu chọn cách giảm trọng lượng, từ 230g xuống còn 210g/bánh", ông Thắng nói.

Hiện nhiều cửa hàng còn chưa đủ bánh với nhiều loại nhân để phục vụ khách hàng.

Đại diện một quầy bánh trung thu Kinh Đô trên đường Võ Văn Ngân (TP Thủ Đức) cho biết, họ đã mở bán được hơn 1 tuần, nhưng chỉ khách hàng lác đác ghé mua.

Lý giải về lượng khách đang thưa thớt, vị này cho hay, một phần do còn hơn tháng nữa mới tới ngày Trung thu, phần khác do giá bán cũng cao hơn so với các năm nên nhiều người còn đắn đo.

Chị Lê Thị Lan (38 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) cho hay, nhiều cửa hàng tại TP.HCM đã mở bán bánh trung thu sớm nên chị ghé mua cho gia đình ăn thử.

"Do mua quá sớm nên quầy bán bánh còn chưa cung cấp đủ các loại nhân nên tôi chỉ có thể mua một vài loại", chị Lan nói.

Nhiều chủ kinh doanh thất vọng, mở bán sớm nhưng khách chẳng thấy đâu.

Theo ông Kao Siêu Lực, Tổng Giám đốc DNTN Bánh kẹo Á Châu (ABC Bakery), năm ngoái thị trường bánh trung thu hầu như ngưng hoàn toàn, bán cầm chừng nên năm nay nhiều đơn vị đã trưng bày bán sớm để thu hút khách hàng nhiều hơn.

Năm nay, ABC Bakery có 2 loại bánh trung thu hoàn toàn mới với mẫu mã là hoa đậu biếc nhân phô mai và bánh trung thu thanh long với mong muốn bán được nhiều hơn và nâng tầm cho nông sản Việt.

"Do kinh tế vừa phục hồi, chúng tôi nỗ lực kiềm giá để giữ thị trường với mức tăng 5-10% so với những năm trước nhằm bù đắp chi phí đầu vào", ông Lực cho hay.