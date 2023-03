Ngày 21/3, bệnh nhân Huỳnh Thị Vị (sinh năm 1945, quê Bến Tre) được con gái trú tại ấp Thạnh Hòa, xã đảo Thạnh An đưa đến Trạm Y tế xã Thạnh An chụp X-quang phổi do có dấu hiệu mệt và khó thở.