TP.HCM: 21 chợ mở cửa trở lại, có cả chợ Bến Thành, chợ An Đông

(VTC News) -

Tính đến 5/10, trên địa bàn TP.HCM đã có 21 chợ mở cửa hoạt động trở lại.

Những chợ này gồm: Chợ Bến Thành, chợ Đa Kao, chợ Vật Liệu xây dựng, chợ thực phẩm An Đông, chợ Kim Biên, chợ Bình Thới, chợ Bà Chiểu, chợ Tam Thôn Hiệp, chợ Đồng Hòa, chợ An Thới Đông, chợ Bình Khánh, chợ Long Thạnh, chợ Cần Giờ, chợ Hòa Hiệp, chợ Lý Nhơn, chợ Lô 6, chợ Phạm Văn Cội, chợ An Nhơn Tây, chợ Trung Lập Hạ, chợ Trung Lập Thượng và chợ Phước Thạnh.

Hình minh hoạ.

21 chợ này hoạt động đảm bảo Bộ tiêu chí an toàn phòng, chống dịch. Trong đó có những nội dung quan trọng như các tiểu thương kinh doanh phải đảm bảo tiêm đủ 2 mũi vaccine và có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Đối với khách vào chợ mua hàng phải có thẻ xanh COVID-19, đồng thời thực hiện khai báo y tế, khử khuẩn.

Trước đó, tại cuộc họp báo ngày 4/10, Sở Công Thương TP.HCM cho biết, TP chưa có chủ trương để các chợ tự phát hoạt động trở lại. Chợ đầu mối và chợ truyền thống muốn hoạt động trở lại phải đáp ứng Bộ tiêu chí theo quyết định 3328. Ngoài ra các chợ cần phải có tổ chức chặt chẽ trong quá trình buôn bán để đảm bảo an toàn.

Riêng việc kinh doanh tại gia đình nếu thuộc các ngành, lĩnh vực Chỉ thị 18 cho phép và kinh doanh có giấy phép đầy đủ thì mới được phép mở lại.