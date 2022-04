TP Châu Đốc sắp diễn ra chương trình nghệ thuật quy mô lớn trong 3 ngày

(VTC News) -

Đây là sự kiện được đầu tư kinh phí lớn nhằm phục vụ cư dân cũng như du khách sự trải nghiệm mới trong dịp lễ 30/4-1/5.

Chương trình nghệ thuật với chủ đề “Hòa âm ánh sáng - Thưởng thức ẩm thực & Trải nghiệm Văn hóa dân gian Việt Nam - Nhật Bản” có sự tham gia của nhiều gương mặt nghệ sĩ tên tuổi.

Chương trình nghệ thuật “Hòa âm ánh sáng - Thưởng thức ẩm thực & Trải nghiệm văn hóa dân gian Việt Nam – Nhật Bản” tại Phúc An Asuka – TP Châu Đốc.

Theo đó, chương trình sẽ diễn ra từ 29/4/2022 đến hết ngày 1/5/2022, thời gian bắt đầu từ 15h00 - 22h00 hàng ngày. Đến với sự kiện, người tham dự được trải nghiệm hơn 30 gian hàng ẩm thực Nhật Bản với những món ăn truyền thống như sushi, bánh mochi, wagashi và văn hóa dân gian hay các gian hàng cosplay, các trò chơi dân gian Nhật Bản.

Đồng thời, thực khách cũng được thưởng thức các món ăn đặc sản vùng đất An Giang đậm đà hương vị miền Tây.

Có thể nói, tất cả tinh hoa văn hóa ẩm thực giữa 2 nước Việt - Nhật sẽ được thể hiện trong chương trình. Đặc biệt, chương trình có nhiều tiết mục hoành tráng, đặc sắc nhất thế giới với màn hỏa thuật kết hợp âm thanh ánh sáng tràn đầy mê hoặc, sân khấu hiện đại với chiều cao lên đến 20m và chiều dài 50m, hứa hẹn mang lại không khí sôi động, đáng nhớ cho người xem.

Demo sân khấu chương trình.

Theo chia sẻ của Trần Anh Group, địa điểm tổ chức sự kiện đặt trong trung tâm khu đô thị Phúc An Asuka, nơi đây vừa có mặt bằng rộng, vừa thuận tiện giao thông với tuyến đường Quốc lộ 91.

Từ Cần Thơ hay các khu vực lân cận, người dân cũng đều dễ dàng di chuyển tới sự kiện trong 3 ngày lễ. Điều này thể hiện giá trị của dự án Phúc An Asuka - dự án khu đô thị đa tiện ích phong cách Nhật đầu tiên tại TP Châu Đốc do Trần Anh Group phát triển. Dự kiến khi hình thành, Phúc An Asuka sẽ trở thành biểu tượng mới của TP Châu Đốc về nghỉ dưỡng, giải trí.